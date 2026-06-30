Выборы-2026

АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности предоставить на платной основе размещение на страницах сетевого издания «Комсомольская правда»: perm.kp.ru, для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Законодательного собрания Пермского края пятого созыва, выборов депутатов Пермской городской думы восьмого созыва и представительных органов муниципальных образований в Пермском крае, назначенных на 20 сентября 2026 года.

Сетевое издание «Комсомольская правда», (св-во о регистрации СМИ Эл №ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сетевого издания «Комсомольская правда», доменное имя - www.perm.kp.ru.

Формат размещения: баннеры

Формат размещения: текст

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

Пермский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» 614007, г. Пермь, ул. Рабоче - Крестьянская, 22

Телефон (342) 206-60-10