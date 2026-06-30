Где родился, там и пригодился: почему пермская молодежь выбирает строить карьеру дома

«Единая Россия» помогает создавать возможности для молодежи. Учиться, работать и строить карьеру сегодня можно в родном Прикамье. Фото: Юрий Евдакимов

Выпускные отгремели, и теперь перед 40 тысячами вчерашних школьников Прикамья встает знакомый каждому по стихотворению Маяковского вопрос: кем быть? Куда пойти учиться и где строить будущее?

Все чаще ответ на него звучит просто: «Здесь, в родном крае». Потому что сегодня в Пермском крае вместе с дипломом молодые люди получают четкую траекторию успеха.

Школа - вуз - работа

В регионе выстроена целая система, которая связывает школу, вуз и будущее место работы. Это один из ключевых приоритетов Народной программы «Единой России». Цель простая - чтобы наши ребята могли выучиться и найти хорошую работу здесь, дома, не уезжая в поисках лучшей жизни.

Аспирант Пермского «политеха» Владимир Главатских занимается робототехникой и программированием. Его путь - наглядный пример того, как это работает. Семь лет назад он, как и сегодняшние выпускники, сделал выбор в пользу родного вуза - и ни разу не пожалел.

Сегодня молодые инженеры и IT-специалисты в Прикамье не ищут работу - они выбирают из десятков предложений от ведущих предприятий. А за экспертами в области робототехники, как Владимир, и вовсе идет настоящая «охота».

- Пермский край считается неофициальной столицей робототехники. Я с детства увлекался конструированием и хотел получить инженерную профессию. «Политех» дал мне такую возможность, - говорит Владимир Главатских.

«Ставка на молодых!»

И таких историй успеха - тысячи. Выпускники «политеха» становились известными учеными, конструкторами, возглавляли крупнейшие заводы. Среди них - Павел Черепанов. Отличник, краснодипломник, а сегодня - представитель «Единой России», депутат Законодательного собрания Пермского края и советник губернатора по вопросам строительства.

- С теплотой вспоминаю студенческие годы. Было очень весело и дружно. Мы участвовали в спортивных мероприятиях, «капустниках», КВНах, но никогда не забывали про учебу, - рассказывает Павел Черепанов. - Помню замечательную фразу декана: «Наша задача - научить вас учиться, чтобы в любой сфере, куда бы вы ни переквалифицировались, вы смогли это легко освоить». Поэтому, без преувеличения, «политех» стал фундаментом моей карьеры.

Помощь в выборе профессии начинается задолго до выпускного класса. Уже сейчас в школах региона открыты профильные классы, где учатся более 12 тысяч ребят. Свыше 70% из них затем поступают в вузы и колледжи именно по выбранному направлению.

«Ставка - на молодых!» - так видят будущее края в «Единой России». Главная цель - чтобы талантливые ребята видели перспективы и могли добиться успеха на своей родной земле.