Как защититься от микрозаймов, оформленных без вашего согласия

Депутат Государственной думы от Пермского края Антон Немкин. Фото: пресс-служба депутата

Что делать, если вы обнаружили микрозайм на свое имя, который не оформляли? Как можно быстрее обратиться в микрофинансовую организацию и правоохранительные органы, а при наличии самозапрета на кредиты - потребовать аннулирования незаконно заключенного договора. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Правовой механизм защиты

Если на момент оформления займа действовал самозапрет на получение кредитов, вы вправе обратиться в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй с заявлением об аннулировании договора. При этом МФО не имеет права требовать возврата денежных средств, если выдала займ при действующем самозапрете или не проверила сведения о его наличии.

- Самозапрет - это не просто дополнительная мера предосторожности, а полноценный правовой механизм защиты граждан. Если микрофинансовая организация проигнорировала действующий запрет или не выполнила обязательную проверку, ответственность за такие действия не может перекладываться на человека, чьи данные использовали мошенники, - подчеркнул Антон Немкин.

Сохраняйте все переписки и документы

В случае, если самозапрет не установлен, необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием провести внутреннюю проверку и подать заявление в полицию о совершении мошенничества. Дополнительно рекомендуется направить жалобу в Банк России, приложив документы, полученные от кредитора.

После возбуждения уголовного дела следует предоставить в МФО соответствующую справку и потребовать прекращения начисления процентов и любых действий по взысканию задолженности. Если же в возбуждении уголовного дела отказано, оспаривать договор займа придется в судебном порядке, добиваясь признания его недействительным.

- Главная ошибка, которую совершают пострадавшие, - это ожидание, что проблема решится сама собой. Чем быстрее человек уведомит кредитора и правоохранительные органы, тем выше вероятность остановить взыскание, собрать необходимые доказательства и защитить свои права. В подобных ситуациях крайне важно фиксировать каждое обращение и сохранять всю переписку и документы, - отметил депутат.

Многоуровневая защита

Антон Немкин также напомнил, что законодательство последовательно усиливает защиту граждан от мошеннического оформления кредитов. Так, с 1 сентября 2025 года микрофинансовые организации обязаны сверять реквизиты банковского счета заемщика и лица, на которое оформляется займ. А с 1 марта 2026 года дистанционная выдача микрозаймов будет осуществляться только после идентификации через Единую биометрическую систему.

- Последовательное ужесточение требований к идентификации заемщиков значительно сократит возможности преступников оформлять займы по чужим персональным данным. Вместе с уже действующим механизмом самозапрета эти меры формируют многоуровневую систему защиты граждан от кредитного мошенничества.

ВАЖНО

Проект «Цифровая Россия» представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.