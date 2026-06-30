Лето в Приволжье на осень похоже

Приволжье залили дожди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Европе люди страдают от жары, там фиксируют температуру свыше 40 градусов, а в Приволжье - холод и дожди.

- Аномальная жара в Европе чаще всего уравновешивается холодом в европейской части России, - рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. - Нам стоит только порадоваться, что это уравновешивание происходит не по сценарию 2015 года. Тогда в июле температура спускалась до +1 градуса, а в горных районах Прикамья вообще снег выпадал. Сейчас пока такого нет, нас спасает от более сильных холодов антициклон, который стоит на севере.

Тем не менее лето пока не особо радует жителей Приволжья. Оно больше напоминает дождливую затяжную осень.

В некоторых районах Самарской области осадков выпало столько, что небольшие реки и пруды вышли из берегов, подтопив приусадебные участки и огороды. Дачники с тревогой наблюдают за грядками, опасаясь, что избыток влаги, а местами и прошедший град, могут оставить их без урожая.

- В Оренбургской области, которая обычно засушливая, из-за циклона за полтора дня выпало 180 миллиметров осадков - это треть годовой нормы, - говорит Андрей Шихов. - Дело дошло до масштабного наводнения - реки вышли из берегов и затопили десятки ломов и приусадебных участков. В ряде территорий был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Удмуртии из-за сильных дождей поднялся уровень воды в речке Сыге, что привело к подтоплению микрорайона города Глазова.

В Прикамье на начало недели прогнозируются ливни с грозами. Дождевые паводки ожидаются в бассейнах рек Иньвы и Обвы, а также на Чусовой и Сылве. В результате серьезно вырастет приток воды в Камское водохранилище.

«Желтый» уровень опасности в связи с ливнями и сильным ветром объявили в Ульяновской области. Грозы и сильные ливни обещают на этой неделе синоптики в Татарстане и Башкирии.

- Летние ливни часто вызывают переполнение водоемов, когда уровень воды и течение резко повышаются. Некоторые ученые связывают природные катаклизмы с потеплением климата. Однако пока этот вопрос дискуссионный, хотя мы все чаще замечаем резкие колебания температуры воздуха и количества осадков, - говорит доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина.

Андрей Шихов считает, что погодная ситуация напоминает 2017 год:

- Тогда после длительного дождливого периода пришло умеренное тепло. Скорее всего, подобная погода ожидает нас и в этом июле. Будет тепло, но без 30-градусной жары. Перспектив для жары нет. Жарко будет только в Европе и Сибири.

Что будет с урожаем?

По словам Валентины Ильиной, для почв избыток воды грозит засолением и смывом верхнего плодородного слоя. Растения вымокают и погибают от недостатка кислорода, разрушения корневой системы.

Сельскохозяйственные посевы реагируют еще в большей степени, чем естественная растительность, многие могут погибнуть.

- Из-за затяжных проливных дождей завершение сезона земляники оказалось крайне неудачным. В открытом грунте ягоды буквально вымокли. Для урожая яблок и смородины проливные дожди не опасны, главное, чтобы вода сошла в течение двух недель. Где задерживается вода - страдает качество самого дерева, могут появиться болезни у плодовых деревьев.