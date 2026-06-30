Путешествие по диванам: туристы обмениваются квартирами и домами, чтобы сэкономить на отпуске

В соцсетях завирусился новый тренд: хозяева недвижимости предлагают свое жилье туристам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Помните романтическую комедию «Отпуск по обмену», где две девушки решают обменяться домами на Рождество? Думаете, пожить в чужой квартире можно только в кино? А вот и нет!

В соцсетях завирусился новый тренд: хозяева недвижимости предлагают свое жилье туристам, а взамен хотят пожить у таких же авантюристов. Посты с подобными объявлениями собирают тысячи комментариев - вариантов обмена масса. Изучаем рынок «обменных предложений» и собираем советы, как не нарваться на обманщиков.

Фото: скрин романтической комедии «Отпуск по обмену».

Путешествие по диванам

Оказывается, у нового тренда есть даже свое название - каучсерфинг. Дословно термин можно перевести как «путешествие по диванам». И такой формат - это не просто обмен жильем, а целая философия. Найти такого же, как ты, приверженца обмена домами можно как в специализированных сообществах, так и самостоятельно - с помощью все тех же соцсетей.

Например, блогер Анастасия из Санкт-Петербурга - у нее более 50 тысяч подписчиков - опубликовала пост с фотографиями своей «однушки» в центре города и предложила желающим поменяться с ней жильем на время отпуска. Вместе с мужем и дочерью Настя хотела поехать во Владикавказ, Париж или Калининград. В итоге выбрала самый западный регион России и приняла приглашение одной из местных жительниц. А та, в свою очередь, приехала на недельку в Питер.

- Это был полный восторг! Моя мечта исполнилась! Ты проживаешь в чьем-то доме, пока этот человек живет в твоем, и вы на связи - как в параллельных реальностях!

Пост Насти набрал несколько тысяч лайков и репостов. И прямо в комментариях сотни людей начали искать друг друга и активно меняться домами.

«Кому нужен мой ковер?»

Первый и самый главный вопрос, который приходит в голову любому нормальному человеку: «А что если вместе с путешественником, которого я пущу на пару недель погостить, исчезнут фамильные ложечки или дорогой сердцу телевизор?» или «А вдруг он что-то сломает или его маленький ребенок разрисует мои новые обои?»

Этому вопросу блогер посвятила отдельный пост «Почему я не боюсь обмениваться домами?»:

Ты в отпуске проживаешь в чьем-то доме, пока этот человек живет в твоем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Потому что я предпочитаю безоговорочно и тотально верить в людей, ведь в людях столько доброты! Когда мы во второй раз отважились на подобное путешествие и гостили во Владикавказе, хозяйка жилья столько сделала, чтобы мне и моей семье было комфортно! Она включила гирлянду, привезла новое белье, закупила воды и забила нам едой холодильник. Причем пустила нас в квартиру, просто прочитав пост про обмен домами. И мы шикарно отдохнули в бесплатном жилье с видом на Казбек!

Естественно, вручать ключи от квартиры, «где деньги лежат», без предварительной подготовки никто не станет. Вот что о приеме гостей рассказывает еще одна сторонница каучсерфинга Ксения:

- Эпопея подготовки квартиры к приему гостей у меня достаточно масштабная. Я стараюсь оставлять дом обезличенным: убираю все фотографии и вещи. Я сама терпеть не могу ситуации, когда открываешь шкаф и видишь там одежду других людей. Когда ездишь по обмену, с этим, конечно, приходится мириться, но сама я такого не допускаю. Ценные вещи я тоже не оставляю, чтобы не возникало никаких вопросов, а за остальные не беспокоюсь - ну никто же не украдет мой ковер! Даже если что-то из вещей сломается или разобьется - ничего не поделаешь.

Если даты отпусков не совпадают, Ксения может пустить гостей, а сама пожить недельку-две у родни.

- В этом случае к гостям я не захожу, не мешаю. Но при выезде обязательно узнаю, понравился ли им отдых. Обычно после такого возникают теплые отношения.

Приличная экономия

В интернете масса историй, как люди пробуют каучсерфинг. Для многих важно, что обмен домами позволяет им сэкономить немало денег.

- Мы путешествуем вчетвером с двумя детьми-подростками, и снимать квартиру, дом или бездушный номер в отеле на четверых, ясное дело, недешево. Поэтому нам гораздо удобнее останавливаться в обжитом месте, где оборудована кухня, есть книги и другие приятные мелочи, - делится своим опытом москвичка Мария. - Экономия - в зависимости от сезона и количества дней - может составить от 200 до 400 тысяч рублей.

Экономия - в зависимости от сезона и количества дней - может составить от 200 до 400 тысяч рублей. Фото: Юлия Алексина

Охотно соглашаются на подобный обмен люди, у которых есть второе жилье.

- У нас в семье есть вторая загородная квартира, которую мы используем для отдыха в выходные. Личных вещей там - минимум, поэтому мы только за, чтобы пустить туда людей, а самим бесплатно пожить в другом городе, - говорит Татьяна из Костромы.

Владелец комнатки может на время стать хозяином дома

Дальше разбираемся, где искать желающих сдать жилье на время отпуска и какие основные правила каучсерфинга.

По запросу «отпуск, обмен домами» мы нашли в интернете несколько русскоязычных сервисов, которые публикуют объявления об обмене, аренде или размещению в гостях.

Как объясняют основатели сервиса, неважно, обладаете вы пентхаусом в Москве или маленькой комнаткой в Новосибирске, спрос может возникнуть всегда. Нередко случается, что владелец скромного жилья на время становится хозяином роскошного дома.

- А помимо экономии каучсерфинг дает возможность завести новых друзей в других городах, чаще путешествовать и исполнять свои мечты! - обещают интернет-посредники.

Смотрим последние объявления и выясняем, что ищут авторы: жительница города Сортавала в Карелии хочет найти себе на осень апартаменты в Беларуси или в другом местечке потеплее.

- А мы предлагаем погрузиться в настоящий сельский быт в новом срубовом доме в нацпарке «Самарская Лука». В шаговой доступности - озера с купанием и рыбалкой, заливные луга с земляникой и сосновый бор с грибами. В огороде - грядки с зеленью, клубника, слива и вишни. Сами бы хотели погостить в Санкт-Петербурге. Чистоту и порядок гарантируем, - пишет автор другого объявления.

Еще отпускников приглашают посетить Самарканд, Минск, Краснодар, Пермь, Мурманск, Орел, Майкоп... Все объявления - с фотографиями, датами - когда у хозяев планируется отпуск, количеством спальных мест и другими условиями.

Хомяка накормить, цветы полить

Еще один плюс отпуска по обмену - это экономия на гостинице для животных. Случается, что владельцы жилья просят гостей ухаживать за своими питомцами.

- Рассматриваем обмен своей «трешки» с шикарным видом из окна в Калининграде на отдых в Крыму или Геленджике. В квартире остаются кот, хомяк, рыбы, цветы. Всех нужно кормить, а цветы - поливать. Если не пугает такая обязанность, то вышлем фото квартиры в ответ на конкретные предложения.

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

На что обращать внимание, договариваясь об обмене?

Когда ищешь обмен в соцсетях, возможностей для проверки человека не так много. На что обращать внимание, рассказали опытные каучсерферы.

1. Изучить страницу человека в соцсетях и обязательно посмотреть отзывы тех, с кем он уже менялся.

2. Сделать свой запрос на обмен максимально информативным. В самом начале укажите точные даты и конкретный город, где бы вы хотели остановиться. Укажите, из какого города сами, с какими целями приезжаете в искомый город.

3. Завести профиль на специализированных сайтах, где можно увидеть отзывы и фотографии. Отлично, если по возвращении из отпуска человек, с которым вы менялись, расскажет о своем путешествии в комментариях.

4. Своевременно отвечать на сообщение и обновлять свое предложение, меняя даты, фото и отзывы.

5. Использовать систему донатов, так как эта мера защищает от мошенников и ботов. В данном случае донат выступает простым фильтром, который оставляет только тех, кто действительно заинтересован в честном обмене.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как не нарваться на мошенников?

Руководитель турагентства «Фламинго. Путешествие со вкусом» Альфина Шахманова:

«Дайте контакт того, кто поможет, и уберите из квартиры все ценное»

- Подобные обмены домами пришли к нам из Европы - из Испании и Германии. Что важно знать, выбирая такой способ путешествия? Вы сами и принимающая сторона должны обменяться паспортными данными и документами, которые регламентируют права собственника на квартиру, чтобы возможность предоставления права проживания на жилплощади происходила на законных основаниях.

Также важно составить письменное соглашение, где прописать правила пользования квартирой и ответственность за повреждение вещей. В случае, если возникнут какие-то споры, данное соглашение поможет их урегулировать.

В нем же прописать даты, порядок проживания, количество гостей и наличие животных. Еще необходимо разъяснить гостям, где в случае аварийной ситуации отключается вода или находятся счетчики, если пропадет электричество. Правильно будет оставить контакт знакомого или близкого человека, который в случае форс-мажора поможет решить внезапно возникшую проблему.

Перед приемом гостей необходимо сделать подробное фото и видео квартиры, а на время их пребывания рекомендуется убрать из дома документы, деньги, ювелирные украшения и дорогие винтажные предметы мебели и интерьера.

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