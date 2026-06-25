Археологи восстанавливают судьбы пермяков, захороненных на Архиерейском кладбище

Фото: Камская археологическая экспедиция.

На месте старого зоопарка на улице Монастырской археологи обнаружили надгробия, которые принадлежат семейству купцов Мартыновых.

На Архиерейском кладбище был родовой участок Мартыновых, где хоронили членов этой большой семьи. На днях сотрудники Камской археологической экспедиции нашли памятники Таисии Мартыновой, скончавшейся в 38 лет, также от чахотки, и ее двухлетней племянницы Марии, которую в 1892 году унесла скарлатина.

Фото: Камская археологическая экспедиция.

- Муж Таисии, Петр Мартынов торговал охотничьими принадлежностями и железными изделиями на Черном рынке, был членом в обществе пожарного комитета, состоял в епархиальном комитете правления миссионерского общества, избирался гласным в городскую думу. Петр Иванович пережил жену на 24 года, скончался от паралича в 1914 году и был похоронен тоже на Архиерейском кладбище, - рассказали археологи.

Пермский краевед, кандидат исторических наук Владимир Туркин писал, что Петр Мартынов пользовался большим и вполне заслуженным уважением в городском обществе:

- Он активно участвовал в деятельности общества вспомоществования недостаточным воспитанникам духовной семинарии и в епархиальном попечительстве о бедных духовного звания. Вносил немалые средства в различные благотворительные фонды, пожертвовал 120 рублей на расширение Кафедрального собора, подарил три колокола епархиальному женскому училищу. В течение многих лет Петр Иванович был старостой Свято-Преображенского Кафедрального собора.

У Петра и Таисии Мартыновых было девять детей. По данным Владимира Туркина, трое из них были захоронены на Архиерейском кладбище, так же, как и родители Петра Ивановича.

Также во время раскопок была найдена деталь памятника Марии Парначевой – жены статского советника, которая умерла в 1847 году в возрасте 28 лет от чахотки. Ее муж Василий Парначев был известен как организатор строительства здания Благородного собрания по проекту архитектора Свиязева. На могиле своей жены статский советник установил изящное металлическое надгробие-часовню с литыми колоннами и ажурной чугунной решеткой.

Напомним, всего на Архиерейском кладбище находились могилы более 500 человек. Имена многих из них широко известны. Там был захоронен доктор Александровской больницы Федор Граль, памятник которому двадцать лет назад был установлен на улице Ленина, рядом со зданием городской больницы №2. На этом кладбище похоронили профессора Александра Генкеля, имя которого носит улица, проходящая возле Пермского университета. В числе известных имен также Дмитрий и Павел Дягилевы – прадед и дед знаменитого импресарио, пароходчик и меценат Иван Любимов.

Но большинство захоронений принадлежало священникам, чиновникам, купцам и членам их семей. Сейчас, расчищая старое кладбище, археологи находят памятники и их обломки, восстанавливая имена и судьбы этих людей.