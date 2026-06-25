«Это было ужасно, страшно!» В Перми няню, которая избила годовалого малыша, наказали на 10 тысяч штрафа

Фото: скрин с видео с домашней видео-няни, предоставлено «КП-Пермь» Анной Н.

В Перми мировой суд вынес постановление в отношении пермячки, которая работала няней и, пытаясь усыпить годовалого малыша, сначала трясла его на руках, потом бросила на кровать и ударила рыдающего кроху по попе так, что он улетел на пол.

Мировой суд – изучив кадры с домашней видео-няни - квалифицировал эти действия, как административное правонарушение, не усмотрев в них уголовно наказуемого деяния. И постановил, что за нанесение «Побоев» няня должна заплатить административный штраф 10 тысяч рублей в пользу государства.

Но родители пострадавшего ребенка в корне не согласны с тем, что жестокая женщина отделается лишь «легким испугом». Когда постановление суда вступит в силу, они планируют обнародовать информацию о няне, чтобы эта женщина больше не приблизилась ни к одному ребенку.

Жуткую историю, которая произошла в семье пермяков с годовалым крохой, мама мальчика рассказала журналистам «КП-Пермь».

- Я в декрете, но работаю, - поделилась Анна Н. - До апреля нам помогала бабушка, но потом она уехала жить на дачу, и я задумалась о поиске няни. Хотела няню-педагога и только проверенного человека, и вот по рекомендациям знакомых и уважаемых мною людей, я ее нашла!

После первой встречи впечатление осталось положительным. Будущая няня погуляла вместе с мамой и малышом, пообщалась с ребенком и на следующий день осталась на 5 часов.

- В тот день была беспилотная опасность, и я попросила их не гулять. Работаю я рядом, в случае чего через пару минут могу быть дома. Я несколько раз звонила домой, все было хорошо, няня отправляла мне фото.

Когда в 15.00 Анна вернулась, сынишка спал, но постоянно всхлипывал, а личико было отекшим, словно он долго плакал.

- Няня объяснила, что ей сложно было укладывать ребенка, он капризничал, а она его укачивала на руках. Рассказав это, женщина быстро убежала.

И Анна решила выяснить, что происходило в квартире, пока она была на работе.

- В комнате напротив кроватки на видном месте у нас стоит видео-няня, и я зашла в приложение, а от того, что я там увидела, мое материнское сердце раскололось на тысячи осколков. Эта женщина – педагог и сама мать - в течение двух часов трясла, сжимала, кидала с высоты на кровать и шлепала плачущего малыша. При этом орала и оставляла одного! Это было ужасно, страшно!

Родители написали заявление в полицию, в отношении няни был составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КОАП РФ «Побои». Материалы были направлены в мировой судебный участок. Наказание, которого удалось добиться по закону для злой и неуравновешенной женщины – 10 тысяч рублей административного штрафа.

- Мы планируем - когда решение суда вступит в законную силу - взыскать с этой женщины моральный вред, - говорят родители.

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