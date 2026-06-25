Десять «соток» в одной школе: девять выпускников из Большой Сосновы получили высшие баллы на экзаменах

Сельская школа воспитала сразу девять стобалльников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы ждали результатов по ОГЭ и ЕГЭ и не дышали, а когда получали, еще дольше не дышали, потому что воздуха просто не хватало для того, чтобы это все пережить, - делится эмоциями директор «Большесосновской СОШ» Ольга Алексеевна Лискова. - Конечно, был восторг и восхищение детьми и педагогами! Это, безусловно, их огромнейшая заслуга! А когда выдыхали - бежали друг к другу, обнимались, жали руку!

Директор Ольга Алексеевна восхищается и детьми, и педагогами.Фото: страница ВКонтакте.

В этом году сразу шесть девятиклассников Большесосновской школы получили за экзамены заветную «сотку». У 11-классников результат не менее фееричный: одна выпускница - мультистобалльница, еще две получили по 100 баллов за экзамен. И пока еще не озвучены результаты по английскому языку…

- Я работаю 20-й год, и такое у нас впервые! - улыбается Ольга Алексеевна. - Думаю, это выпуск такой, ребята очень целеустремленные и мотивированные. Наша звездочка Лариса Бисерова стала мультистобалльницей, получив высшие баллы по химии и русскому языку. И она не только усиленно готовилась к ЕГЭ, но и участвовала в разного уровня конференциях.

Лариса Бисерова. Фото: МБОУ "Большесосновская СОШ".

Дарья Протопопова и в проектной деятельности участвовала, и в конференциях. Она получила 100 баллов по химии и хочет поступать в медицинский. У нее вся семья - медики, и она была нацелена на высокие результаты, чтобы поступить на бюджет.

Дарья Протопопова. Фото: МБОУ "Большесосновская СОШ".

Все стобалльники Большесосновской школы - ребята разносторонние, развитые и активно занимаются дополнительным образованием.

- У Александры Давыдовой 100 баллов по обществознанию, и она не только прекрасно учится, но и в танцевальную студию «Веренея» ходит, которая звучит на уровне всего края. То есть ребята научились выстраивать свой режим дня, распределять время так, что его хватает на все.

У Александры Давыдовой 100 баллов по обществознанию. Фото: МБОУ "Большесосновская СОШ".

Добрые слова сказала директор и в адрес учителей, которые подготовили стобалльников:

- Для них важно показать, что и в сельской местности педагоги и дети могут показать прекрасный результат, причем без большой базы репетиторов. Показать, что если есть желание, то конкурентоспособные знания дети вполне могут получить на уроках и консультациях в обычной сельской общеобразовательной школе.

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