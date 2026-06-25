Как избежать инфаркта и инсульта: пермский доктор рассказал о тонкостях измерения давления

Региональный директор компании «ЭЙ энд ДИ РУС» Михаил Емельянов пришел в гости на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Фото: Михаил Емельянов.

В программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) речь зашла о главной проблеме современности - борьбе с инфарктами и инсультами. Предотвратить их можно заранее, контролируя свое артериальное давление. Все тонкости о тонометрах рассказал региональный директор компании «ЭЙ энд ДИ РУС», врач-педиатр и детский хирург Михаил Емельянов.

- Артериальное давление - это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов, - начал с ответа на базовые вопросы доктор. - Влияют на давление работа сердца и само состояние кровеносных сосудов. Контролировать давление нужно как можно чаще, чтобы избежать неприятных состояний - артериальной гипертензии, которая может привести к инфарктам и инсультам.

К слову, по статистике, ежегодно от этих тяжелых заболеваний погибает в мире около 20 млн человек.

- Часто человек не чувствует таких симптомов гипертонии, как повышенное сердцебиение, головная боль, боль за грудиной и повышенная усталость. А когда начинает чувствовать проблему, то давление уже зашкаливает за 180, и лечить заболевание становится сложно. А значит, следить за своим давлением необходимо и желательно делать это ежедневно - утром и вечером.

Самое неприятное, что гипертония сейчас «молодеет», и основной помощник для контроля за давлением – тонометр.

- В 1905 году в России ученым Коротковым был изобретен метод и прибор для измерения артериального давления. Этот метод и сейчас используется в механических тонометрах.

Но время идет, и на смену пришли электронные тонометры, в том числе, приборы японской компании «ЭЙ энд ДИ РУС» (AND) с японскими технологиями и высокой точностью.

- В 2024 году электронные тонометры были официально включены в клинические рекомендации для использования врачами. Тонометры «ЭЙ энд ДИ » (AND) разработаны, как запястные, так и автоматические плечевые. Согласно международных стандартов тонометры AND соответствуют высочайшему классу точности. Погрешность в измерении у тех, и у других составляет менее 3 мм ртутного столба. А дополнительные функции в приборах позволяют кроме измерения давления получить информацию о наличии аритмии и не допустить ошибки в правилах измерения. Прибор сам укажет пользователю, если он неправильно надел манжету или двигался во время измерения. Надежность тонометров AND подтверждена большим сроком гарантии 10 лет.

Как измерять правильно? Запястные тонометры во время измерения необходимо располагать на уровне сердца, положив руку на противоположное плечо. Автоматические плечевые нельзя надевать на одежду. Необходимо плотно надевать манжету на руку, чтобы между ней и кожей проходило не больше одного пальца.

ВАЖНО

Измерять давление необходимо сидя, не скрещивая ноги, положив руку на стол и успокоившись. Прислонив спину к спинке стула. Делать это правильнее будет на обеих руках. Бессмысленно мерять давление, если вы недавно выпили кофе, вышли из бани или выкурили сигарету.

Если верхнее (систолическое) давление у человека часто выше 140, то это признак гипертонии, и необходимо принимать меры, обращаться к кардиологу и начинать лечение.

https://www.and-rus.ru

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