«Хоронить будут на Родине»: погибших под Ростовом пермяков привезут и похоронят на Сылвенском кладбище

Фото предоставлено родственниками погибших

В Пермский край везут тела отца и дочери, погибших в страшном ДТП в Ростовской области. Во время экспертизы стали известны новые подробности аварии, унесшей жизни жителей Прикамья. О них «КП-Пермь» рассказали родственники погибших.

Напомним, вечером 18 июня в Ростовской области произошла трагедия, в которой погибла семья из поселка Сылва Пермского края. Василий и его дочь Варвара направлялись на отдых в Геленджик и планировали провести летние каникулы на море.

Из Сылвы они выехали 16 июня, однако до места назначения так и не добрались. Семья попала в ДТП. В результате столкновения Василий погиб на месте сразу, а его дочь с тяжелыми травмами повезли в Орловскую больницу, однако по дороге девочка скончалась.

Как рассказали родственники погибших, первоначальная версия причин аварии оказалась неверной.

— Изначально думали, что виноват Вася, говорили, что он заснул за рулем, из-за чего выехал на встречку и врезался в другую машину. Но экспертиза показала, что он наоборот хотел увернуться от ДТП, вывернул на встречку, но избежать аварии не удалось, они разбились», — сообщили «КП-Пермь» родственники пермяков.

Тела погибших доставят в Пермский край 24 июня. Прощание состоится 25 июня в поселке Сылва.

В 10:30 церемония начнется у Дворца культуры по адресу: Заводской переулок, 1. В 12:00 пройдет отпевание в церкви на Куликовке, после чего состоятся похороны на Сылвенском кладбище. В 14:00 в кафе «Рандеву» запланирован поминальный обед.

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