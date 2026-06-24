«Она просто красавица!» 20-летняя кошка Муся, которую хотели усыпить, спасла пермячку от депрессии

Возраст питомицы не смутил новую хозяйку. Фото: Алевтина Осинцева.

20-летняя кошка Муся появилась в пермском приюте после неожиданного звонка. Директор ветклиники попросила приют о помощи: пожилая женщина принесла к ним на усыпление питомца, но провести процедуру врач не решилась - кошка была абсолютно здорова.

- Я сначала ахнула: зачем мне двадцатилетняя старушка? - вспоминает исполнительный директор фонда «Счастливый хвост» Дарья Косулина. - Но размышляла недолго: если не я, то кто?

Когда Мусю привезли, в приюте долго не верили в возраст кошки:

- Обычно даже 15-16-летние животные выглядят постаревшими, а здесь - полный порядок: длинная вычесанная шерсть, крепкие зубы, упитанность без ожирения. Конечно, она не прыгала как котенок, но для своих лет - просто красавица!

Выяснилось, что Муся всю жизнь прожила в любви. Ее хозяйке - 95 лет. Женщина боялась, что после ее ухода кошка останется одна, и с тяжелым сердцем попросила подругу отвезти Мусю в клинику. Кошка была стерилизована, ухожена и совершенно спокойна - видно, что о ней заботились по-настоящему.

В приюте Муся освоилась мгновенно. Она не искала дружбы с сородичами, не впадала в истерику и не проявляла агрессии. Она сразу выбрала себе лежанку и заняла позицию наблюдателя. К людям не навязывалась, но ласку принимала благосклонно.

Поразительно, но для кошки в таком почтенном возрасте дом нашелся буквально за месяц.

- Мы даже фото толком не успели сделать, - смеются волонтеры. - Муся, вопреки всем страхам, быстро обрела вторую семью.

Алевтина признаётся, что Муся стала для нее настоящим спасением. Фото: Алевтина Осинцева.

Пермячка Алевтина Осинцева приехала в приют за питомцем, чтобы пережить тяжелое расставание с молодым человеком. Она рассказала, что в тот период жизнь действительно дала трещину, и она решила взять животное - чтобы дома кто то ждал и отвлекал от грустных мыслей.

Сначала Алевтина присматривалась к другой кошке. Но та вела себя слишком резко, и девушка поняла, что они не сойдутся характерами.

Уже перед выходом ее взгляд упал на Мусю, которая сидела на подоконнике.

- Это была любовь с первого взгляда, - вспоминает Алевтина. - Муся трехцветная, и видно, что в ней помесь обычной кошки с породистой. А ее история тронула меня до глубины души.

Возраст будущей питомицы девушку не смутил:

-Да, она достаточно взрослая, но зато всему научена.

Теперь Алевтина признаётся, что Муся стала для нее настоящим спасением.

- Она очень помогла мне тогда и продолжает помогать до сих пор, — говорит новая хозяйка. - Она была той частичкой дома, к которой я быстрее бежала с работы, на которую я отвлекалась от плохих мыслей.

Когда в приюте Алевтина посадила кошку в переноску, та будто сразу поняла, что ее везут домой.

- В квартире она посмотрела по сторонам и пошла обнюхивать все углы, — рассказывает девушка. - Я буквально по одному разу показала, где лоток, где миска - и с этим проблем никогда не было.

Сейчас у Муси и ее новой хозяйки все хорошо. В новом доме питомец прожила целый год и только изредка у нее обостряются проблемы с почками. Об этом Алевтину предупредили заранее.

- Периодически, когда состояние ухудшается, мы ходим в клинику на капельницы, - добавляет она. - Но в целом это не доставляет хлопот. Муся - мой самый любимый питомец!