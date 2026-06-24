Пермская школьница находится на учебно-тренировочных сборах в Абхазии. Фото: личный архив Лиды Котельниковой.

- Лида, давай, ты сможешь! Ты - молодец! Ребята, поддержим Лиду! Ты - умница, Лидочка, терпи, терпи! 48, 49, 50! Вот это да! Вот это характер! Болеем за Лиду! 60! Умница! 65!!!

Пермская девочка-богатырь Лида Котельникова опять дает повод говорить о себе. 23 июня на соревнованиях по подтягиванию на перекладине она подтянулась 65 раз, установив очередной рекорд.

- Международные соревнования по подтягиванию на перекладине проходили в Абхазии и проводились в рамках учебно-тренировочного сбора, - поделилась с журналистами «КП-Пермь» сама Лида. - Мы приехали сюда с командой борцов из Пермского края, и пока до сих пор находимся здесь, тренируемся.

В абсолютном зачете принимали участие 150 спортсменов-борцов из разных уголков России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и других дружественных стран. 9-летняя пермская школьница в очередной раз оказалась лучшей, подтянувшись больше всех.

- Было очень тяжело - турнир проходил под открытым небом, и было очень жарко, но я старалась, чтобы прославить свою страну перед спортсменами из других стран! – говорит рекордсменка. - На вторую ступень пьедестала поднялся взрослый мальчик, который подтянулся 54 раза, а на третьем месте парень-спортсмен, который подтянулся 45 раз. От моего результата все были в шоке, меня поздравляли ребята из других стран!

Фото: личный архив Лиды Котельниковой.

Лида объясняет, что такой ее результат - это абсолютный рекорд России среди женщин по подтягиванию на перекладине за один подход (без остановки и без спрыгивания с турника).

Мы поискали в интернете официально зарегистрированные рекорды среди детей по подтягиванию, и нашли в Книге рекордов России следующий результат - наибольшее количество подтягиваний прямым хватом на перекладине за один подход в России в 2022 году совершил 11-летний мальчик из Нижнего Тагила. Он подтянулся 16 раз.

Также нашли, что в 9 лет в категории «дети и юноши» установил рекорд по подтягиванию на турнике пермский школьник Илья Волегов. Он подтянулся 49 раз. И этот парень - старший брат Лиды. В этом же возрасте девочка-богатырь обошла своего брата и сделала на 16 подтягиваний больше.

Родители Лиды Котельниковой объясняют, что официально регистрировать рекорды очень дорого, поэтому они просто ограничиваются тем, что публикуют информацию о рекорде и фото-видео его исполнения в интернете.

9-летняя силачка Лида Котельникова подтянулась на перекладине 65 раз

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