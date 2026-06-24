Антон НЕМКИН: «Главная ценность - люди. Работаем для каждого!»

Непрерывное взаимодействие с учреждениями - залог нужных и своевременных решений.

Важна и поддержка, и совместная работа

- Антон Игоревич, поздравляем вас с победой в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Расскажите об итогах работы Государственной Думы текущего созыва.

- В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить жителей 62-го округа за активное участие в предварительном голосовании партии и за поддержку моей кандидатуры. Для меня это не только высокая оценка проделанной работы, но и большая ответственность. Как вы знаете, в 2021 году я был избран депутатом от Пермского края по спискам партии, моя работа была связана с выполнением Народной программы партии у нас в крае, исполнением национальных и партийных проектов. Сейчас же пришло время переходить от решения общих вопросов к частным. Работа в территориях - это, прежде всего, прямой диалог с жителями, работа с конкретными запросами людей, с тем, что волнует их каждый день. Поэтому рассчитываю на поддержку, но еще больше - на совместную работу.

Прошедшие пять лет были непростыми: пандемия, санкционное давление, проведение специальной военной операции. Несмотря на это, удалось сохранить устойчивость экономики, выполнить социальные обязательства и продолжить развитие регионов.

За этот период были приняты важные решения в поддержку семей. Продлена программа материнского капитала до 2030 года, действует семейная ипотека под 6%, увеличен минимальный размер оплаты труда, возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам.

Особое внимание уделено участникам СВО и их семьям. Принят большой пакет законов - более 150, предусматривающий кредитные каникулы, сохранение рабочих мест, дополнительные социальные гарантии, меры поддержки при получении образования и трудоустройстве.

Народная программа охватила почти все сферы жизни

- Много внимания вы уделяли и вопросам цифровой безопасности.

- С этим вопросом связан серьезный блок решений. Введен механизм самозапрета на кредиты, усилена ответственность за утечки персональных данных, приняты дополнительные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Многие инициативы появились благодаря обращениям жителей Пермского края. В частности, был принят закон, упрощающий размещение инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог. Это позволит расширять покрытие мобильной связью и интернетом на трассах и повысить безопасность дорожного движения.

Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и правительством региона продолжается работа по устранению цифрового неравенства. Сегодня современными услугами связи обеспечены более 99,8% жителей региона. Только в 2025 году в крае установлены 104 новые базовые станции, что позволило улучшить качество связи для жителей отдаленных территорий.

Кроме того, удалось решить проблему навязанных подписок и автоматических списаний средств, а также законодательно закрепить требования по адаптации государственных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

- «Единая Россия» провела отчетные форумы по исполнению Народной программы. Как принятые решения отразились на жизни граждан?

- Народная программа охватывает практически все сферы жизни: здравоохранение, образование, поддержку семей, развитие инфраструктуры и цифровизацию.

За последние годы существенно расширены меры поддержки семей с детьми. Введено единое пособие для нуждающихся семей, действует программа помощи многодетным семьям при погашении ипотеки, обеспечено бесплатное горячее питание для всех учеников начальных классов.

Большие результаты достигнуты в здравоохранении и образовании. По всей стране строятся и модернизируются медицинские учреждения, развивается телемедицина, создаются новые школы и детские сады, открываются «Кванториумы», «IT-кубы» и центры «Точка роста».

Продолжается благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и развитие коммунальной инфраструктуры. Благодаря программе социальной газификации сотни тысяч семей получили возможность подключить свои дома к газу.

Вопросы развития сферы здравоохранения - среди приоритетных

Безусловным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В Пермском крае различными формами сопровождения охвачены около 20 тысяч семей военнослужащих. Продолжается работа по медицинской и социальной реабилитации ветеранов, их трудоустройству и профессиональной переподготовке.

Отдельное направление - помощь подшефному Северодонецку. При участии Пермского края там восстанавливаются жилые дома, социальные объекты и коммунальная инфраструктура.

Современные технологии должны быть безопасными

- Вы отвечаете за цифровую повестку партии на федеральном уровне. Какие результаты считаете наиболее важными?

- Пермский край сегодня является одной из ключевых площадок партийного проекта «Цифровая Россия», федеральным координатором которого я являюсь.

Проект появился в период серьезных вызовов для отечественной ИТ-отрасли. Сегодня в стране действует комплекс мер поддержки ИТ-компаний, реализуются программы подготовки кадров, развивается отечественное программное обеспечение.

Одно из главных направлений нашей работы - повышение цифровой грамотности населения. В рамках «Школы цифровой грамотности» наши волонтеры проводят лекции, практические занятия и образовательные интенсивы для школьников, студентов, педагогов, представителей старшего поколения и муниципальных служащих на базе РОП «Единая Россия», ТОСов (Январский, Октябрьский и др.), Пермского краевого МФЦ, университетов и техникумов (ПГНИУ, «политех», агропромышленный техникум и др.). Особое внимание уделяем пенсионерам, поскольку именно они чаще всего становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников. Мы учим людей безопасно пользоваться смартфонами, банковскими приложениями, порталом «Госуслуги», рассказываем о современных мошеннических схемах и способах защиты от них.

Большим федеральным движением уже стали наши цифровые волонтеры. Сегодня оно объединяет более 4 тысяч студентов и молодых специалистов из 70 регионов страны. Волонтеры помогают людям осваивать цифровые сервисы, консультируют посетителей МФЦ, проводят занятия по цифровой грамотности и оказывают поддержку тем, кто только начинает пользоваться современными технологиями.

Особое место занимает поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В рамках проекта реализуется программа «Профессия цифра», которую я уже упоминал, - она позволяет ветеранам бесплатно получить новую востребованную профессию в цифровой сфере. Сегодня обучение проводится по более чем 70 направлениям - от анализа данных и графического дизайна до кибербезопасности и работы с беспилотными системами.

Также активно развивается направление цифровой инклюзии. При участии проекта ведется работа по созданию доступной цифровой среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Главная цель проекта остается неизменной - сделать современные технологии безопасными, доступными и полезными для каждого человека.

Решать проблемы нужно вместе

- С какими вопросами жители обращаются к вам чаще всего?

- Сейчас в рамках отчета партии по исполнению Народной программы я провожу встречи с жителями, и когда мы начали подводить итоги, оказалось, что за эти годы было обработано уже более 20 тысяч обращений. Это большая цифра. Но для меня важно другое: за каждым обращением стоит человек, семья, своя история, свои переживания.

Чаще всего люди обращаются по вопросам здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки, связи и интернета. Отдельный большой блок сегодня связан с поддержкой участников СВО и членов их семей.

Часто запоминаются именно те истории, где речь идет о человеческих судьбах. Так, совместно с благотворительным фондом «НАСМНОГО» удалось помочь семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Ребенок смог воссоединиться с бабушкой и получить необходимую заботу и поддержку.

Отдельно удалось помочь участнику СВО, выпускнику детского дома, который не мог добиться исполнения судебного решения по предоставлению жилья. После нашей совместной работы вопрос удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки, и он получил возможность оформить жилье.

Есть и обращения, которые на самом деле напрямую влияют на качество жизни людей. Например, жители одного из населенных пунктов рассказывали, что долгое время оставались без мобильной связи и интернета. Не работали привычные цифровые сервисы, возникали сложности с получением государственных услуг, школьникам приходилось искать место, где появлялся сигнал, чтобы отправить домашнее задание. Благодаря совместной работе с региональными органами власти и операторами связи эту проблему удалось решить.

Очень многое в такой работе невозможно сделать в одиночку. Большую помощь оказывают общественные организации, благотворительные фонды, волонтеры, территориальные общественные самоуправления. Вместе мы помогаем семьям, поддерживаем ветеранов, участвуем в благоустройстве территорий, решаем проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день.

Для меня депутатская работа никогда не сводилась только к законотворчеству, заседаниям комитетов или подготовке инициатив. Ее главный смысл - быть рядом с людьми и помогать там, где это действительно необходимо. Наверное, поэтому я всегда говорю: главная ценность - люди. И работать нужно для каждого. Именно из таких обращений, из конкретных человеческих историй и реальных результатов и складывается реальная депутатская работа.

- В социальных сетях много информации о вашем военном прошлом. Расскажите немного о себе.

- Я вырос в семье военных. Военным был мой дед, отец, а сам я почти шестнадцать лет проходил службу и уволился в звании майора. Армия научила меня дисциплине, ответственности и умению принимать решения в сложных ситуациях.

После завершения службы занимался развитием технологических проектов и инициатив в сфере цифровой трансформации. Сегодня работаю в Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также курирую федеральный проект «Цифровая Россия».

Кроме того, являюсь вице-президентом Российской автомобильной федерации, которая занимается развитием автоспорта и реализацией проектов по повышению безопасности дорожного движения.

Стараюсь находить время для спорта, много лет занимаюсь боксом. Свободное время по возможности посвящаю семье, которая остается главным источником поддержки и мотивации.