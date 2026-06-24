Летний сезон обмана

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На дворе разгар лета - традиционный сезон отпусков, каникул и дачного отдыха. Но мошенникам отдыхать некогда: киберпреступники стараются оперативно адаптировать свои схемы под актуальные потребности людей. На этот раз в зоне риска дачники, туристы, студенты и подростки, которые ищут сезонную подработку.

Ощущение срочности

Какие уловки используют мошенники? Среди наиболее популярных сценариев - фиктивная аренда дач, продажа несуществующих саженцев и садовой техники, ложные штрафы от имени администраций и СНТ, фальшивые путевки и предложения легкого заработка.

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что преступники всегда стремятся использовать ситуации, в которых граждане принимают решения быстро и эмоционально:

- Летом люди активно планируют отпуск, ищут жилье для отдыха, занимаются дачными участками, приобретают товары для сада и огорода. Именно на этом строятся мошеннические схемы. Преступники создают ощущение срочности: «остался последний домик», «скидка действует только сегодня», «нужно срочно внести предоплату». В результате человек теряет бдительность и переводит деньги.

Антон Немкин

По словам депутата, особую опасность представляют схемы, в которых мошенники используют реальные фотографии, поддельные сайты и аккаунты, практически неотличимые от настоящих:

- Сегодня недостаточно просто оценить внешний вид объявления. Необходимо проверять историю продавца, наличие отзывов, реквизиты организации, документы на объект недвижимости или товар. Любые просьбы перевести деньги на карту физического лица без заключения договора должны вызывать серьезные подозрения.

Особое внимание - молодежи

Отдельное внимание Антон Немкин обратил на мошеннические предложения сезонной работы для молодежи:

- Каждое лето преступники активно вербуют подростков и студентов через объявления о легком заработке. Под различными предлогами они просят предоставить паспортные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения или даже оформить банковскую карту для приема чужих переводов. В последнем случае молодой человек может сам оказаться участником преступной схемы и столкнуться с серьезными правовыми последствиями.

По мнению депутата, гражданам следует особенно внимательно относиться к предложениям, связанным с предоплатой, а также проверять любую информацию, поступающую через мессенджеры и чаты.

ВАЖНО

Партийный проект «Цифровая Россия», реализуемый партией «Единая Россия», представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.