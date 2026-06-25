Неожиданное применение: как камера видеонаблюдения стала помощником мейкера

Фото: «Ростелеком».

Мейкер из Перми Сергей Вавилов нашел неожиданное применение умной камере видеонаблюдения от «Ростелекома» — он использует ее для контроля 3D-печати. Цифровое устройство стало его личным ассистентом: следит за процессом, предупреждает о сбоях и даже помогает диагностировать проблемы «на слух», благодаря встроенному в прибор динамику. Решение избавило молодого человека от необходимости постоянно находиться рядом с принтером и переживать о дефектах печати.

Фото: «Ростелеком».

- Раньше, чтобы запустить долгую печать, мне приходилось брать выходной или работать из дома. Ты постоянно дергаешься: «А вдруг слой съехал?». С камерой видеонаблюдения я могу уехать на дачу и дистанционно наблюдать за процессом через мобильное приложение «Умный дом». Если пластик начнет «вести себя странно» или печать зависнет, сразу приходят уведомления. Я просто останавливаю процесс и спасаю время, - объяснил Сергей Вавилов, пользователь умной камеры.

Фото: «Ростелеком».

Камера, которая видит, слышит и даже предугадывает

Сергей выделил несколько преимуществ использования экосистемы «Ростелекома» для своего хобби.

Готовый контент. Через приложение в смартфоне можно наблюдать за магией создания детали в реальном времени. Умная камера позволяет записывать процесс, чтобы позже смонтировать красивый таймлапс для соцсетей.

Акустический контроль. Интеллектуальный помощник оснащен микрофоном и динамиком. Это позволяет удаленно «на слух» диагностировать проблему: если вентилятор охлаждения начинает трещать, Сергей успеет остановить печать и предотвратить поломку принтера.

Ночное видение. Инфракрасная подсветка позволяет камере видеть в темноте. Если в комнате нет света, камера может четко «видеть» и передавать изображение.

Фото: «Ростелеком».

- Современные камеры видеонаблюдения давно переросли функцию простого регистратора. Благодаря облачным сервисам и умным алгоритмам они умеют не просто писать архив, а круглосуточно мониторить работу оборудования, распознавать отклонения и анализировать звуковую обстановку. Фактически, домашний «охранник» превращается в полноценного цифрового ассистента, который берет рутинный контроль на себя, - рассказала Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком».

Фото: «Ростелеком».

Простота установки и настройки

Установить и настроить систему видеонаблюдения может практически любой пользователь: устройства готовы к работе сразу после распаковки. Нужно просто выбрать удачный ракурс для камеры, подключить ее к Wi-Fi, и она начнет работать.

Только в Перми порядка 10 тысяч семей уже используют интеллектуальные камеры «Ростелекома» не только для безопасности жилья, но и для решения повседневных и творческих задач.

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