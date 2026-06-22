Строительство улицы Соликамской в Перми начнется только через два года

На улице Соликамской планируется снести более 160 ветхих зданий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Соликамский тракт, трасса ТР-53, мост через Егошиху, реконструкция улицы Карпинского… Что сейчас происходит на главных дорожных стройках Перми, рассказал в прямом эфире министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

Снесут 160 старых зданий

Автомобилисты, проезжающие по улице Соликамской, давно отмечают, что ветхих, полуобгоревших халуп по обеим сторонам дороги становится все меньше. На улице идет активный снос старых домов, чтобы расширить в ходе реконструкции проезжую часть, превратив двухполосную улочку в широкую четырехполосную трассу с шириной каждой полосы движения по 3,5 метра. Всего на улице Соликамской, на всем протяжении от улицы Первомайской до площади Восстания планируется снести более 160 зданий.

– По улице Соликамской мы вышли на подготовительный этап, изысканы необходимые средства для подготовки территории, - рассказал Сергей Вешняков. - Далее будем заключать соглашения о компенсации затрат со всеми сетевыми организациями.

Основные строительно-монтажные работы на улице Соликамской начнутся не ранее 2027-2028 годов. Потому что первоочередной дорожной задачей в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах является строительство трассы ТР-53 и соединение ее с улицей Восстания. И только после этого дорожники возьмутся за реконструкцию улицы Соликамской, чтобы не перекрывать одновременно несколько важных дорог.

- Объект действительно очень сложный. По проекту предусмотрены двухуровневые развязки, в том числе в районе железнодорожного переезда, где сегодня автомобилисты регулярно стоят в пробках. Поэтому в ближайшие год-два основное внимание будет сосредоточено именно на подготовке территории, чтобы затем можно было выходить непосредственно на строительные работы.

Стометровый тоннель

Что же касается трассы ТР-53, напомним, первый ее этап был открыт в 2024 году. Тогда же началось строительство второго этапа, который разделен на два подэтапа. Первый подэтап - участок проспекта Октябрят от улицы Уинской до моста через реку Талажанку – уже готов на 50 процентов.

- От первого этапа трасса будет переходить во второй через открытый тоннель протяженностью более 100 метров. Для Пермского края это уникальный объект, - сообщил министр. - Важная задача – в августе, до начала учебного года, соединить новый участок ТР-53 с улицей Грибоедова, чтобы обеспечить выезд из этого микрорайона. Этот этап мы закончим «связкой» с проспектом Октябрят, и у жителей микрорайона «Погода» появится возможность выехать на ТР-53, минуя улицу Уинскую. Ожидаем, что в этом году данный этап будет завершен.

Осталось благоустройство

Если трасса ТР-53 должна облегчить поездки в центр города жителям Мотовилихинского и Орджоникидзевского района, то для жителей Индустриального района такую возможность предоставит реконструкция улицы Карпинского. Она, по словам Сергея Вешнякова, уже близка к завершению.

В прошлом году в рамках реконструкции были построены продолжение улицы Крисанова и шестиполосный путепровод через железнодорожные пути. Запущено движение транспорта. Остается завершить благоустройство – обустроить тротуары и велодорожки.

Плюс двухуровневая развязка

Активно идут работы на мосту через Егошиху на улице Революции. Первый этап – строительство новой части моста – готов уже на треть. Планируется завершить новый мост уже в этом году, чтобы переключить на него движение транспорта. После этого начнется второй этап – капитальный ремонт существующего путепровода, чтобы к концу 2027 года движение по мосту через Егошиху шло по шести полосам: три из центра города, три - из Мотовилихи.

- Параллельно завершается проектирование двухуровневой развязки с бульваром Гагарина – это будет следующий логичный шаг, чтобы преодолеть заторы на существующих одноуровневых перекрестках.