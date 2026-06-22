Городские власти рассказали, что помогает пермским контролерам ловить безбилетников

Большинство пассажиров добросовестно оплачивают проезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в час пик в микрорайоне Парковые контролеры во время одного рейда задержали 45 безбилетников. Всего за полтора года в пермском транспорте отловили 35 тысяч «зайцев». За счет штрафов городской бюджет пополнился на 70 миллионов рублей. Но, возможно, все-таки более эффективно было бы оставаться в транспортных кондукторах и собирать полную плату за проезд? На этот вопрос, который часто задают наши читатели, в эфире Радио «Комсомольская правда»-Пермь (96,6 FM) ответил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

- 35 тысяч безбилетников – это достаточно много. И это показывает, что мы стали работать эффективнее, мы выявляем и – главное – привлекаем к административной ответственности все большее количество нарушителей. Но если посмотреть в процентном отношении к общему количеству пассажиров, то количество «зайцев» уйдет. Большая часть наших пассажиров — это добросовестные люди, которые оплачивают проезд.

И хотя безбилетники продолжают кататься в автобусах и трамваях за чужой счет, рост города из-за неоплаченного проезда в два раза меньше денег, чем раньше платил кондукторам за работу. А для борьбы с «зайцами», во-первых, значительно увеличивают количество контролеров, а, во-вторых, активно продвигают использование проездных. Кстати, безлимитный проезд на месяц стоит значительно меньше, чем один штраф за безбилетный проезд: 2193 рубля против 2500 рублей.

Чтобы облегчить работу контролерам, в автобусах установлены автоматизированные системы, которые показывают на мониторах количество безбилетников. То есть специальный прибор при входе в салон фиксирует количество пассажиров и сокращает их количество оплаченных поездок. Эта же информация содержится в приложении, в котором используются контролеры.

- Контролер, стоя на остановке, может в своем приложении увидеть, сколько неоплаченных поездок в каждом из автобусов, которые к нему относятся. Поэтому для проверки садится не в первый попавшийся автобус, а выбирает именно тот, где наибольшее количество безбилетников.