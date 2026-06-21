«Золото мое, ты навсегда в наших сердцах» В соцсетях опубликовали прощальный пост с погибшей в аварии 17-летней девушки

Авария на трассе в Осинском районе унесла жизни двоих молодых людей. Фото: скриншот с видео Госавтоинспекции Прикамья.

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии на трассе в Осинском районе. Напомним, 20 июня около 20.30 на 68-м километре дороги «Болгары-Юго-Камский-Крылово» столкнулись два автомобиля.

Как рассказали в Госавтоинспекции Пермского края, 62-летний водитель «Шкоды Йети», двигаясь в направлении посёлка Юго-Камский, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Исис», за рулем которого был 41-летний водитель.

«Тойота Исис» - семиместный автомобиль. От страшного удара два пассажира «Тойоты» - 17-летняя девушка и 21-летний юноша погибли на месте еще до приезда Скорой помощи. Остальные пассажиры в возрасте 21, 24, 26 и 59 лет - госпитализированы с травмами разной тяжести. В больнице оказался и водитель «Шкоды».

- Всего пострадали шесть мужчин. Пять из них были госпитализированы: трое находятся в состоянии средней степени тяжести, двое - в тяжелом. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, - рассказали в региональном Минздраве.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях под сообщениями о трагедии сотни пользователей оставляют слова соболезнования и поддержки родным погибших и пострадавших.

Особенно трогательным стал пост сестры одной из жертв. Девушка опубликовала нежные снимки, на которых они вместе гуляют, смеются и обнимаются. Известно, что погибшая была родом из села Барда Пермского края, ей было всего 17 лет.

Снимки сестра подписала на татарском языке: «Золото мое, я очень люблю тебя! Ты навсегда в наших сердцах».