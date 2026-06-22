Агроном в четвертом поколении победил в краевом конкурсе профмастерства

Вот они - победители, главные хранители поля. Фото предоставлено организаторами.

В Пермском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Агроном».

Конкурс прошел на площадке Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в с. Лобаново. За звание лучшего агронома Пермского края поборолись 10 специалистов из сельскохозяйственных предприятий региона.

Конкурс профессионального мастерства по номинации «Агроном» в Прикамье проходил второй раз. В прошлом году представитель Пермского края вошел в число призеров федерального этапа, заняв третье место среди лучших агрономов России.

Для оценки профессиональных компетенций участников конкурс проходил в два этапа: теоретический и практический. В первой части конкурсанты проходили тест на 50 профильных вопросов, а также решали ситуационные модульные задачи. Самым зрелищным стал блок практических испытаний, в котором участники продемонстрировали свои профессиональные компетенции в поле:

- умение пользоваться сумкой агронома;

- работать с посевами и анализировать сноповые образцы.

Победителем регионального этапа конкурса стал Афанасьев Константин Павлович главный агроном СПК «Колхоз им. Чапаева», Кунгурского муниципального округа.

- Я участвую в конкурсе второй год подряд, в прошлом году занял второе место. Сегодняшняя победа стала для меня вопросом чести. Задания, к счастью, трудностей не вызвали: это моя повседневная работа, каждый день я имею дело с полем, цифрами, техникой. Я был уверен в своих знаниях. В нашей династии агрономов я уже четвёртое поколение: прадед, дед, мама — все посвятили себя земле, все с высшим профильным образованием. Это мое призвание, я не мыслю себя вне профессии и сегодня продолжаю учиться: сейчас я на третьем курсе аспирантуры. Конечно, огромная благодарность моему руководителю и моим троим детям, которые поддерживали меня в этот ответственный день. Теперь настрой — только вперёд, на федеральный уровень, готов биться за высшее признание!

Второе место заняла Новикова Елена Анатольевна (АО «Агро-Альянс», Краснокамский муниципальный округ).

- У меня был дебют в подобных соревнованиях, и я рада, что моё предприятие выдвинуло мою кандидатуру, - говорит Елена Анатольевна. - Коллеги приехали поболеть — это придало сил! Что касается испытаний, они оказались вполне знакомыми: база, которую дают в вузе, была хорошим подспорьем. Своим выступлением я горжусь, но останавливаться не планирую. Буду наращивать мастерство, чтобы в следующем году взять первое место.

Третье место в конкурсе получила Тихомирова Любовь Владимировна (ООО «Овен», Суксунский муниципальный округ).

По оценкам экспертной комиссии все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень профессиональных компетенций.

- Этот конкурс — не просто ежегодное мероприятие, а настоящий смотр кадрового потенциала всего агропромышленного комплекса, - отмечает Анна Гашкова, начальник отдела развития растениеводства, малых форм хозяйствования и кооперации Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. - Для нас принципиально важно поддерживать престиж профессии агронома, ведь именно эти специалисты — главные хранители поля. С ранней весны до глубокой осени, невзирая на капризы погоды, они ежедневно выходят в поле, чтобы мы с вами имели на столе свежий хлеб, овощи и продовольственное зерно. Их самоотверженный труд — это фундамент продовольственной безопасности региона. Конкурс же даёт уникальную возможность не только выявить лучших, но и обменяться опытом, внедрить передовые методы в производство. Поэтому я убеждена: подобные состязания нужны, и мы будем всячески их развивать, чтобы наши аграрии чувствовали признание и гордость за своё дело.

Победитель конкурса представит Пермский край на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», который пройдёт в Республике Мордовия.