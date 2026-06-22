«Я потерял в реке старшего брата, и смотреть, как гибнут люди, не мог»: Сотрудник ГУФСИН с друзьями спас в Прикамье тонущую семью

Больше всего Алексей переживает, что про его геройский поступок узнает мама. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В тот июньский день 37-летний сотрудник ГУФСИН Алексей Киршев вместе с друзьями был на сплаве. Группа уже собиралась домой, как на их глазах начали тонуть люди.

«Помогите, люди тонут!»

- Мы сплавлялись по Вишере вместе с ребятами из нашей футбольной команды, - поделился с «КП» - Пермь» инспектор отделения профессиональной служебной подготовки ГУФСИН России по Пермскому краю Алексей Киршев. - Когда весь маршрут был пройден, на месте выгрузки мы разбирали туристическое снаряжение и услышали, как по реке проплыла моторная лодка.

А через несколько мгновений мотор затих, и туристы из других групп - а их на берегу было около 50 человек - начали кричать: «Помогите, люди тонут».

- Метрах в двадцати в реке я заметил часть лодки и три головы, которые то появлялись, то исчезали.

Когда стало ясно, что плавать эти трое не умеют - машут руками и захлебываются, Алексей кинулся им на помощь, а за мужчиной - и другие спортсмены.

- В 2011 году я потерял старшего брата - сотрудника МЧС, он утонул. Трагедия произошла во время отдыха на реке в Мордовии, там моя родина, я сам в это время уже жил в Перми. Искали его долго, нашли, когда я приехал на место. Я сам доставал его из воды, поэтому стоять и смотреть, как на моих глазах тонут люди, не мог.

Тонули женщина и двое мужчин. Алексей поплыл к самому дальнему парню, у которого уже начиналась паническая атака. Друзья начали спасать остальных.

Место, где все произошло. Фото: архив Алексея Киршева.

- Мужчина, когда я к нему подплыл, начал подминать меня под себя, чтобы глотнуть воздуха. Но я не паниковал: плавать я умею, да и друзья рядом, если что - помогут. Когда под водой я почувствовал ногами дно, принял решение, что буду отталкивать мужчину в сторону берега, периодически поднимаясь на поверхность, чтобы самому глотнуть немного воздуха.

Но тонущий начал цепляться за своего спасителя, и Алексей в итоге сам наглотался воды.

- Но я продолжал держать его и выталкивать наверх! Течение было сильное, и если бы я отпустил мужчину, потом его было бы не найти!

Неподалеку от берега Алексей изо всех сил оттолкнулся от дна и вытолкнул тонущего на безопасную глубину, а там его уже подхватили ребята.

«Мы обязаны помогать!»

Благодаря Алексею Киршеву и его друзьям Дмитрию Инькову, Константину Новых и Денису Нохрину спасти удалось всех троих.

На переднем плане - Константин Новых, - в жилете Дмитрий Иньков. Фото: архив Алексея Киршева.

Позже выяснилось, что в лодке была местная жительница Евдокия и двое ее взрослых сыновей. Проезжая мимо места, где на берегу были туристы, один решил помахать им рукой и привстал. Равновесие потерялось, лодка перевернулась, и люди оказались в воде.

На берегу спасенным оказали первую помощь, а чуть позже вытащили на берег и их плавсредство.

- Спасибо родненькие, чем я могу вас отблагодарить? Вы и меня, и сыновей спасли, как хоть вас звать? Где вас найти? - благодарила спасителей Евдокия.

- Ничего нам не надо. Главное, все живы-здоровы остались. А нас уже автобус ждет, мы домой поехали.

Сейчас Алексей больше всего переживает, что про его геройский поступок узнает мама, поэтому о случившемся скромно умолчал на работе, а дома рассказал историю спасения только жене.

- Несмотря на то что все закончилось хорошо, после истории с братом мама будет очень переживать! Да и героем я себя не считаю, я - госслужащий, и мы обязаны помогать людям! У меня, кстати, вся семья такая - врачи, военные, сотрудники полиции. И если ты можешь помочь людям, то обязательно должен сделать это!

Но коллеги узнали про геройский поступок Алексея, и сейчас руководство решает вопрос по его поощрению.

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