Где в Приволжье живется лучше

В рейтинге учитывались результаты экономики и социальной сферы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики РИА «Новости» подготовили очередной рейтинг социально-экономического положения регионов РФ. В нем учитываются показатели масштаба экономики, эффективности работы предприятий, состояние бюджетной сферы и социальные показатели.

По сравнению с 2024 годом состав первой десятки не изменился. Традиционно первые три строчки занимают Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Также в число десяти наиболее успешных регионов вошли Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как отмечают эксперты, регионы-лидеры находятся на высоком уровне с большим отрывом от других субъектов. И, скорее всего, сохранят свои позиции и в будущем.

Регионы Приволжья, в большинстве своем, находятся в первой половине рейтинга, входя в группу субъектов с высоким уровнем социально-экономического развития.

На 11-м месте, как и в прошлом году, находится Самарская область. Нижегородская область улучшила свое положение в рейтинге. Регион занял 13-е место, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом. На две строчки поднялась Башкирия, занимающая сейчас 14-е место. И с 17-го на 18-е опустился Пермский край.

В нижней части таблицы находится Республика Марий Эл, которая занимает 68-е место из 85.

Наиболее резкие изменения произошли в положении Оренбуржья - регион упал на 9 строчек. А вот Чувашия, наоборот, поднялась на 6 пунктов.

Рейтинг регионов

Место, регион Место в прошлом рейтинге

1 Москва 1

2 Санкт-Петербург 2

3 Татарстан 3

11 Самарская обл. 11

13 Нижегородская обл. 14

14 Башкортостан 16

18 Пермский край 17

27 Удмуртия 30

31 Саратовская обл. 33

35 Оренбургская обл. 26

45 Пензенская обл. 46

49 Чувашия 55

50 Ульяновская обл. 51

56 Мордовия 57

68 Марий Эл 67