17-летняя девушка и 21-летний парень погибли на месте, еще пятеро в больнице: в Прикамье лоб в лоб столкнулись две иномарки

Фото: скриншот с видеоролика от Госавтоинспекции Пермского края.

Жуткая авария произошла в на трассе в Пермском крае вечером 20 июня. В Осинском округе на 68-м километре дороги «Болгары-Юго-Камский-Крылово» столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Шкоды Йети», двигаясь в направлении посёлка Юго-Камский, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Исис», за рулем которого был 41-летний водитель.

ДТП В Осинском округе.

«Тойотой Исис» - семиместный автомобиль. От страшного удара два пассажира «Тойоты» - 17-летняя девушка и 21-летний юноша погибли на месте, до приезда Скорой помощи. Остальные пассажиры в возрасте 21, 24, 26 и 59 лет - госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больнице оказался и водитель «Шкода Йети».

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.

Госавтоинспекция также призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и напоминает, что от их действий зависят жизнь и здоровье других участников дорог.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru