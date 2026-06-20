«Почему-то была не за рулем, а из дамской сумочки исчезли паспорта»: подробности гибели тренера конно-спортивного клуба из Прикамья

Трагический случай произошел ночью 20 июня. Фото: личная страница погибшей ВКонтакте

Утром 20 июня из реки Ирень возле деревни Шубино в Кунгурском районе достали автомобиль ВАЗ. В салоне находилось тело 35-летней Александры К. — тренера конно-спортивного клуба.

За день до этого, 19 июня, у Александры был день рождения, и источник «КП-Пермь» сообщал, что она отмечала его в компании друзей. Ночью девушку хватились, начали искать и увидели следы от машины, ведущие к реке. Позже родные Александры рассказали, что у нее в тот день действительно был день рождения, но никакой компании не было: в тот вечер она была с мужем.

— Александра тренировалась — каталась вдоль берега сначала с мужем, а потом одна, — рассказывает мама погибшей. — В 2 часа ночи приехали родители мужа, чтобы помочь найти Александру: следы протекторов машины обрывались у реки. Водолазы достали машину, и она [Александра] почему-то была не за рулем, а на заднем сиденье. Их [супругов] паспорта исчезли из дамской сумочки, которая лежала в бардачке. В понедельник состоится экспертиза, которая должна прояснить, что произошло.

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+)/ВКонтакте

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «КП-Пермь», что окна утонувшей машины были закрыты, а тело по разным причинам действительно могло сместиться с водительского сиденья на заднее. Но истинную причину смерти в любом случае установит только судмедэкспертиза.

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+)/ВКонтакте

Фото: Поисково - спасательная служба КМО(16+)/ВКонтакте

В конно-спортивном клубе, где работала Александра, выразили соболезнования ее родным и близким, пообещав всегда помнить и любить ее.

— Наша Саша была лучиком света и позитива в нашем клубе, жизнерадостной и доброй. Замечательный тренер, воспитавший не один десяток юных всадников, — ее любят все наши спортсмены. Грациозная всадница, она сама готовила лошадей к скачкам и успешно выступала на своем коне. Это невосполнимая утрата для нас всех... Спасибо, что была с нами, — написано в скорбном посте.

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