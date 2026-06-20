Во время фестиваля проходили костюмированные представления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные в Перми проходит фестиваль уличных театров «Флюгер». Сегодня на площади возле Театра-Театра собрались коллективы со всей страны. Зрители увидели яркие выступления, необычные костюмы, сложные трюки и оригинальные режиссёрские идеи.

Во время фестиваля проходили костюмированные представления. На главной сцене выступал фокусник, а по центральной площади ходили анимированные персонажи.

Яркие костюмы и красочные представления: фоторепортаж с первого дня фестиваля уличных театров «Флюгер»

- Гостям и жителям Перми предлагали мороженое, работали разные фотозоны, где можно было сделать снимки на память. Несмотря на то, что в этот день в городе весь день шёл дождь, на эспланаде было сухо и комфортно, - говорит фотокорреспондент «КП-Пермь».

Наш фотограф целый день провел на эспланаде и сделал яркие фотографии. Показываем, что попало в его объектив.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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