В Пермском крае утром 20 июня ввели режим беспилотной опасности Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотная опасность в Перми 20 июня 2026 года, что произошло

В Пермском крае утром 20 июня ввели режим беспилотной опасности. Сообщения с рассылкой от МЧС пермякам начали поступать около 9.20. Еще через час над регионом закрыли небо, объявив план "Ковер" с радиусом до 100 километров.

Позже зона действия режима «Ковёр» была увеличена — теперь она составляет от 100 до 150 километров. Аэропорт Большое Савино временно не принимает и не выпускает воздушные судна.

Отметим, план «Ковёр» — это специальный режим, применяемый в воздушном пространстве Российской Федерации для обеспечения безопасности полётов.

Последние новости о беспилотной опасности в Перми 20 июня 2026 года

После объявления тревоги экстренные сообщения начали транслировать по телевизору. В это же время на улицах снова заработали сирены воздушной тревоги. Пермяки стали выкладывать видео со звуками сирен в разных районах города.

Напомним, как действовать при угрозе: — находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт; — дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы; — на улице — как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств; — внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru