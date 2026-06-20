Проснулись, а ее нигде нет: 35-летний тренер конного-спртивного клуба трагически погибла в Пермском крае

Трагедия развернулась на реке Ирень. Фото: личная страница погибшей

В пятницу, 19 июня, неподалеку от деревни Шубино в Кунгурском районе у реки Ирень отдыхала компания. Мужчины и женщины отмечали 35-летие тренера конно-спортивного клуба.

Ночевать остались там же, а посреди ночи хватились именинницу.

- Начали искать, позвонили ее родителям, те приехали и увидели следы от машины, ведущие к реке, - рассказывает "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. - Подошли к воде, а там - ее машина.

Сейчас на месте работают водолазы. По словам источника, достать технику и тело погибшей будет не сложно, так как машина практически у берега - из воды торчит ее крыша.

В причинах трагедии будут разбираться правоохранители.

UPD: - Около 10.00 тело погибшей и машину извлекли водолазы, - рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники