Уличные театры «Флюгера», день сказок в Закамске, театральный марафон на набережной и «Пикник в Хохловке»: куда сходить в летние выходные в Прикамье

Театрализованным шествием откроется фестиваль уличных театров «Флюгер». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль уличных театров «Флюгер»

20 и 21 июня площадь перед Театром-Театром превратится в огромную сцену под открытым небом. Здесь соберутся лучшие уличные коллективы со всей страны — от Петербурга до Альметьевска. Вас ждут захватывающие перформансы, огненные шоу, яркие костюмы, головокружительные трюки и самые смелые режиссёрские находки.

В первый день праздник откроется театрализованным шествием участников под живую музыку, а затем начнутся спектакли артистов из Санкт-Петербурга — «АспектР», «Аура», «Театр имени Которого Нельзя Называть»; из Москвы — «Яркие люди», «Высокие братья», «Фортуна Брасс», «ЗаУглом»; из Альметьевска — «Лёгкие крылья».

Каждый вечер будет зажигательно завершаться файер-шоу от питерского театра «Джамп Энерджи и Мунлайт». А в течение двух дней гостей будут развлекать живые статуи пермских «CUSTODES», ходулисты из Екатеринбурга («Ярко») и весёлые неваляшки от московских Bastrigin Brothers.

Подробная программа фестиваля. Фото: организаторы фестиваля Флюгер.

Место: площадь у Театра-Театра

Время: 20 и 21 июня с 14:00 до 23:00

Вход свободный (0+)

Фестиваль «Выходные на набережной. Закамск - место силы»

В субботу, 20 июня, с 13:00 до 15:00 на площадке у ДК им. Кирова в рамках фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы» пройдёт День сказок.

В 13:00 стартует интерактивная программа «Колесо года: Лето красное!» от Центральной библиотеки им. Пушкина.

В 13:20 — музыкальная сказка о богатствах Пермского края «Царевна Селенит», а затем гостей ждёт сказочная мастерская «Поленница».

В 14:00 программа «Колесо года» повторяется

В 14:20 — музыкально-интерактивная сказка «Путешествие камушки» и снова мастерская «Поленница».

Место: Площадь у ДК им. Кирова, ул. Кировоградская, 26

Время: 20 июня, с 13 до 15.00

Вход свободный (0+).

Театральные выходные летнего фестиваля «Город встреч»

На набережной реки Камы у Речного вокзала в выходные поставят 20 спектаклей для детей и всей семьи.

В оба дня активности будут начинаться в 13:00. Режиссёром выходных стала руководитель авторского театра «17-ая Скрипка» Юлия Артемьева. В программе — 20 театральных событий, пермяки увидят клоунские, кукольные, пластические, фешн и этнические спектакли, а также смогут посетить игровые площадки.

20 июня

13:00 Клоунский спектакль «До Луны и обратно»

14:00 Уличный спектакль «Легенда о Большой Рыбе»

14:50 Фешн-спектакль МТОТО

15:00 Пластический спектакль «Мой дедушка был вишней»

15:50 Фешн-спектакль МТОТО

16:00 Пластический спектакль «Маленькая перемена»

16:50 Фешн-спектакль МТОТО

17:00 Пластический спектакль «Вадик любит свою музыку»

17:50 Фешн-спектакль МТОТО

18:00 Пластический спектакль «Идиот»

21 июня

13:00 Игровая программа «Город детства»

14:00 Семейный спектакль «Маша в гостях у Медведя»

15:00 Фольклорный спектакль «Как Петрушка жену искал»

16:00 Семейный спектакль «Маша в гостях у Медведя»

На детской площадке оба дня будут идти кукольные спектакли:

15:00 «Клочки по закоулочкам»

16:00 «Три поросенка, среди них одна девочка»

17:00 «Клочки по закоулочкам»

13:00 «Клочки по закоулочкам»

15:00 «Три поросенка, среди них одна девочка»

17:00 «Клочки по закоулочкам»

Место: набережная реки Камы у Речного вокзала

Время: 20 и 21 июня, 13:00-18:00

Вход свободный (0+).

«Пикник в Хохловке»: природа, наука и музыка

Для тех, кто хочет провести выходные на природе и отвлечься от городской суеты архитектурно-этнографический музей «Хохловка» подготовил особую программу. 20 июня здесь пройдет фестиваль «Пикник в «Хохловке».

Программа построена так, чтобы помочь посетителям музея замедлиться, получить новые впечатления и знания.

Для детей проведут экскурсии с исследовательскими рюкзачками, в которых есть все для наблюдения за природой музея.

Пермское отделение Русского географического общества представит специальную программу: лекции, кинопоказы, фотовыставки. Известный пермский синоптик Андрей Шихов расскажет об опасных метеорологических явлениях в Пермском крае за последние 40 лет. Другие специалисты проведут опыты с водой из Камы, покажут старинные книги, также разместится площадка кинопоказов, а спасатели из «Лизы Алерт» научат детей, что делать, если потерялся.

На набережной будет зона отдыха с музыкой от пермских диджеев. Andrew Heaven научит всех диджеингу, а вечером проект «ВОЗДУХ» сыграет плавный сет под шум реки и листвы.

Место: Музей «Хохловка»

Время: 20 июня с 10:00 до 20:00, вход до 19:00.

Стоимость билетов: 300-600 руб.