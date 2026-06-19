«Водитель умер сразу, его дочь - по пути в больницу: в Ростовской области в жутком ДТП разбилась семья из Пермского края

Семья из Прикамья разбилась в жутком ДТП, фото предоставлено родственниками погибших

Вечером 18 июня в страшном ДТП в Ростовской области погибла семья из поселка Сылва (Пермский край). Василий и Варвара В. направлялись в отпуск, планировали провести летние каникулы на море.

Фото предоставлено родственниками погибших

- 18 июня в 21 вечера на трассе в Орловском районе водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "Kia Picanto", выехал на полосу встречного движения без цели обгона. В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажирка 2015 года рождения находилась на переднем пассажирском сидении, пристегнутой ремнем безопасности, от полученных травм скончалась, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Пермяки выехали 16 июня из поселка Сылва в направление Геленжика, но по страшной случайности доехать до пункта назначения им не удалось.

- По предварительной информации, Вася заснул за рулем, так как ехали они уже несколько дней подряд. Когда очнулся – увидел, что сворачивает на встречную полосу. Резко попытался вырулить, но столкнулся с Ладой, - об этом «КП-Пермь» сообщили родственники погибших.

Водитель погиб на месте, а дочку с серьезными травмами повезли в Орловскую больницу, но по дороге в госпиталь Варя скончалась. Сейчас семья пермяков ожидает окончательных результатов экспертизы.

Второй участник ДТП остался жив, но также получил многочисленные травмы.

Фото предоставлено родственниками погибших

У Василия остались еще одна дочь и мама. Близкие погибших вспоминают о нем как о добродушном, отзывчивом и веселом человеке. Пермяк работал на пермской птицефабрике. Дочь занималась спортом, была активной девочкой, должна была пойти в 5 класс.

Если вы готовы помочь семье, связаться с родственниками можно на странице дочери погибшего мужчины.

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