После исчезновения в квартиру пришли два амбала: в Перми при загадочных обстоятельствах пропала влюбленная пара

Сергей Гайнутдинов и Анна Моргунова не выходят на связь с начала июня. Фото предоставлено родственником пропавшей женщины

В Перми пропали сожители — Анна Моргунова и Сергей Гайнутдинов. Они живут в коммуналке на улице Победы в Закамске, но с начала июня там не появляются. Самое странное, что вскоре после их исчезновения в квартиру наведались двое здоровенных мужчин, забрали одежду пропавших и ушли. Мы поговорили с родственником Анны и узнали подробности этой истории.

— Одна из комнат в этой коммуналке принадлежит Анне, а Сергей жил у нее, — рассказывает «КП-Пермь» родственник пропавшей женщины. — Как рассказала их соседка по комнате, вскоре после исчезновения в дом пришли двое мужчин с ключами от квартиры и комнаты Анны. Зашли внутрь, забрали их одежду, дали ей [соседке] 500 рублей на корм Аниной кошке и велели приглядеть за ней. На немой вопрос соседки ответили: «Они [Анна и Сергей] лежат в больнице, в тяжелом состоянии». И ушли.

Родственник Анны написал заявление в полицию и обратился в поисковые отряды.

— Волонтеры сообщили, что обзвонили все больницы, но Анны и Сергея там нет. Телефоны обоих не отвечают. Боюсь, что их могли увезти в работный дом. Я написал заявление в полицию.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что 17 июня поступило заявление об исчезновении Анны Моргуновой. Ее ищут.

Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефону 102 или написать в редакцию.

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