Грибная пора в Пермском крае: когда ждать урожай и куда отправляться на «тихую охоту»

Массовый рост грибов напрямую зависит от погоды. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тёплая погода и дожди пробудили грибной сезон в Пермском крае. О том, какие виды уже можно найти в лесах, когда ждать массового роста и где искать самые богатые грибные места, рассказал в эфире радио «КП» - Пермь» (96.6 FM) доцент кафедры биологии и географии Пермского государственного педагогического университета Александр Шишигин.

Какие грибы уже можно найти?

Сейчас в лесах Пермского края встречаются подберёзовики и подосиновики, но пока лишь единично. Зато полно мелких несъедобных видов. При этом белых грибов пока нет: для них ещё слишком прохладно. Эксперт подчёркивает, что сообщения в соцсетях об их появлении не соответствуют действительности.

Когда ждать массового роста?

Массовый рост грибов напрямую зависит от погоды. Оптимальные условия — умеренная температура (не слишком жарко и не слишком холодно), достаточная влажность и умеренные дожди. Если почва пересохнет, грибов не будет.

Благоприятный прогноз на этот сезон связан со снежной зимой: большое количество снега обеспечило запас влаги после таяния. Если погода останется умеренно тёплой и влажной, грибной урожай обещает быть богатым.

Стоит учитывать, что некоторые виды грибов появляются не каждый год. Например, грузди и рыжики могут отсутствовать в отдельные сезоны из за особенностей развития мицелия. В то же время традиционные виды — подберёзовики, подосиновики и белые грибы — встречаются ежегодно.

Где искать грибы?

Александр Шишигин поделился секретами грибных мест. Если хочется собрать много белых грибов, подберёзовиков или подосиновиков, стоит отправиться в северные районы Пермского края, в том числе в Коми округ. А если цель — собрать как можно больше разных видов, лучше поехать на юг: в Октябрьский, Кунгурский, Чайковский или Еловский районы.

Самые вкусные пермские грибы

По мнению эксперта, самые вкусные грибы в наших лесах —белые, которые считаются классикой грибной кулинарии. Многие ценят лисички: их преимущество в том, что они редко бывают червивыми. Особенно хороши в солёном виде грузди и рыжики.

Как не ошибиться с выбором?

Главный совет от Александра Шишигина звучит просто: «Знаешь гриб — бери, не знаешь — беги».

Среди опасных видов в Пермском крае стоит выделить бледную поганку — самый ядовитый гриб. Он встречается редко (преимущественно на юге края) и даже занесён в Красную книгу. Бледную поганку можно спутать с зелёными сыроежками и шампиньонами.

Ложные опята отличаются от съедобных отсутствием «юбочки» на ножке. У настоящих опят она есть — это важный отличительный признак.

Ещё один двойник — желчный гриб, который похож на белый. Он не ядовит, но очень горький на вкус, поэтому отравиться им практически невозможно.

Эксперт также предостерегает от слепого доверия информации из интернета. Лучше воспользоваться проверенными книгами по грибам. Кроме того, не стоит пробовать грибы на вкус во время сбора: даже горькие на вкус виды (например, грузди или волнушки) съедобны после вымачивания или отваривания.

ГРИБНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Грибной сезон в Пермском крае только начинается. При благоприятной погоде в ближайшие недели можно ожидать массового роста подберёзовиков, подосиновиков и, возможно, белых грибов. Главное — будьте внимательны: собирайте только знакомые виды и избегайте опасных двойников. Удачной «тихой охоты»!

Материал подготовила Светлана Бурдова

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