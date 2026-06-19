В Прикамье выбрали победителей регионального конкурса «Женщины в АПК»

Александр Бражкин

На площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева подвели итоги регионального конкурса «Женщины в АПК». Как рассказали в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края, конкурс направлен на поддержку и популяризацию женского лидерства в агропромышленном комплексе, развитие предпринимательских инициатив на сельских территориях и повышение общественного признания женщин, вносящих значительный вклад в развитие сельского хозяйства Пермского края.

Лучшие женские инициативы

- Сегодня женщины успешно реализуют себя во всех направлениях агропромышленного комплекса — от фермерства и переработки продукции до управления крупными сельскохозяйственными предприятиями и реализации социальных проектов на селе. Их профессионализм, энергия и ответственность помогают не только развивать производство, но и создавать комфортную среду для жизни на сельских территориях. Конкурс «Женщины в АПК» позволяет рассказать о таких историях успеха и отметить лучших представительниц отрасли, — отметила на церемонии награждения министр краевого Минагро Анна Быкова.

Участниц конкурса также приветствовали председатель регионального отделения «Союз женщин России» Елена Савельева, представители аграрного образования, бизнеса, общественных организаций и институтов поддержки предпринимательства.

Конкурс стал площадкой для демонстрации лучших женских инициатив в сельских территориях региона.

- Мы видим, насколько активны и неравнодушны женщины Прикамья. Они создают рабочие места, развивают семейные хозяйства, реализуют общественно значимые проекты и помогают своим территориям становиться привлекательнее для жизни. Такие конкурсы позволяют не только отметить достижения участниц, но и вдохновить других женщин на реализацию собственных идей, сказала Елена Савельева.

Кто, если не я?

Победителей определяли в четырех номинациях. В номинации «Кто, если не я?», которая объединила проекты, направленные на улучшение качества жизни в сельской местности и развитие социальных инициатив, победила Елена Поднебесных, представляющая мясокомбинат «Кунгурский». Здесь она работает более 13 лет, занимает должность директора по персоналу и успешно реализует проекты, направленные на развитие кадрового потенциала предприятия.

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По её инициативе в 2020 году была разработана и внедрена комплексная программа социальной поддержки работников, включающая добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, поддержку семей сотрудников и пенсионеров. Под руководством Елены на предприятии развивается система наставничества, снижается текучесть кадров, а в настоящее время она курирует проект по созданию и развитию агроклассов для подготовки будущих специалистов отрасли.

Превосходящая звезда

Лучшей в номинации «Превосходящая звезда», которая отмечает перспективные стартап-проекты в агропромышленном комплексе, признана Олеся Устюгова, руководитель улиточной фермы «Улитки не за горами» — первого официально зарегистрированного хозяйства по выращиванию пищевых улиток на Урале.

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Всего за несколько лет она вместе с семьёй создала ферму практически с нуля, а в 2024 году стала победителем конкурса «Агростартап», что позволило реализовать уникальный для региона проект.

Сегодня хозяйство ежегодно производит и реализует более двух тонн улиток, сотрудничает с ресторанами Пермского края и Урала, а также развивает агротуризм, привлекая сотни посетителей со всей страны.

Есть женщины в русских селеньях

В номинации «Есть женщины в русских селеньях» победу одержала Аксинья Муланурова. Эксперты высоко оценили ее активную жизненную позицию и вклад в развитие сельских территорий.

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Аксинья возглавляет СПК «Горд Кужим» — одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Куединского округа, где работают 149 человек, а поголовье крупного рогатого скота составляет около 1900 голов. Под её руководством в хозяйстве реализуются масштабные проекты по модернизации производства: введён в эксплуатацию новый телятник на 370 голов, приобретён современный доильный комплекс и внедряются новые кормовые культуры для повышения эффективности животноводства.

Большое внимание Аксинья Сакиповна уделяет развитию сельской территории, поддержке местных жителей, образовательных инициатив и сохранению культурных традиций, совмещая работу руководителя предприятия с депутатской деятельностью.

Суперженщина

Победителем в номинации «Суперженщина» стала Ольга Попова, она более 40 лет работает в агропромышленном комплексе и с 2014 года возглавляет СПК «Колхоз им. Чапаева». Под её руководством предприятие значительно увеличило производственные показатели и объёмы инвестиций.

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Ольга успешно сочетает развитие сельхозпроизводства с реализацией социальных проектов: поддерживает ветеранов, участвует в восстановлении храмов, развивает агроклассы и создаёт условия для привлечения молодых специалистов в отрасль. За высокий профессионализм и вклад в развитие сельских территорий Ольга Михайловна удостоена звания «Почётный работник агропромышленного комплекса РФ», стала победителем конкурса «Лидер Пермского края» и бронзовым призёром премии «Женщина года в АПК-2024».

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- Эта награда имеет для меня особое значение, потому что за ней стоит не только мой труд, но и поддержка самых близких людей. Прежде всего я хочу поблагодарить свою семью, которая всегда верит в меня, вдохновляет и помогает двигаться вперед. Не менее важна поддержка моего коллектива — команды единомышленников, с которыми мы ежедневно работаем над общими целями и вместе добиваемся результатов. Я воспринимаю эту победу как достижение всех, кто был рядом на этом пути. Это признание труда нашей большой команды и доказательство того, что благодаря взаимной поддержке, профессионализму и любви к своему делу можно успешно решать самые сложные задачи и развивать сельское хозяйство и сельские территории, — отметила победительница.

ВАЖНО

Все участницы конкурса получили дипломы и памятные подарки, а победительницы — заслуженные награды, признание экспертного сообщества и возможность принять участие во Всероссийском этапе конкурса, который состоится в октябре текущего года.