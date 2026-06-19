Спасательная операция развернулась днем 17 июня. Фото: скриншот видео героинь материала

В соцсетях набирает сотни тысяч просмотров видео с чудесным спасением барашка. Две пермячки во время прогулки на сапе заметили раненное животное посреди реки, затащили его на свой сап, доставили на берег и нашли хозяина. Оказалось, что на загон овец напала собака, нескольких загрызла, а этот - уцелел, уплыв в Каму. Видео спасательной операции девушка выложила у себя в соцсетях, и оно моментально разлетелось по пабликам.

«КП»-Пермь поговорила с пермячкой и узнала подробности случившегося.

Пермячки на сапе спасли раненого барана из Камы Видео предоставлено героинями материала

17 июня Анастасия Запевалова вместе с родителями отдыхала на даче в Заозерье.

- Мы с мамой плавали на сапе по Каме, - говорит девушка. - Уже на берегу увидели на середине реки голову какого-то животного. Сначала мы наблюдали, но быстро поняли, что нужно действовать. Я говорю: «Мам, давай подплывем к нему на сапе». Она сначала испугалась, сказала, что это может быть опасно. Я тоже боялась, но было видно, что кто-то тонет и надо спасать.

Кама в этом месте очень широкая. Смелые пермячки сели на сапы и поплыли к животному.

- Мы поняли, что это барашек, но на эмоциях кричали - «Это коза!», - рассказывает Анастасия. - Было страшно за животное – на боку у него была огромная рваная рана, в организм попало много воды. У меня тогда даже руки тряслись. Барана затаскивать на свой сап стала мама – у нее он более устойчивый с тремя плавниками – поэтому она не перевернулась, когда вытаскивала его из воды.

Фото: скриншот видео героинь материала

Анастасия связала сапы между собой, и пока ее мама держала барана – изо всех сил гребла к берегу.

- Самое удивительное: баран не сопротивлялся. Когда мы окликнули его, он повернул голову и сам начал плыть нам навстречу - видимо, почувствовал, что это его единственный шанс. Мы добрались до берега ровно за семь минут. Это были самые долгие минуты в моей жизни - потом у меня жутко болели руки от гребли.

На берегу спасительниц уже ждал отец Анастасии. Он помог затащить животное и найти хозяина.

- Он знает всех в деревне, поэтому сразу позвонил хозяину барана. Тут выяснилась трагическая история: в загон, где жили барашки, ворвалась большая чужая собака с ошейником и начала их грызть. К сожалению, все маленькие барашки погибли. Этот взрослый баран чудом выбрался из загона и бросился в реку, пытаясь спастись.

Животному невероятно повезло - на соседней улице живет ветеринар. Хозяин мгновенно прибежал к нему, они вместе зашили раны и обработали животное. Сейчас с ним все хорошо.

Фото: скриншот видео героинь материала

- Мы с мамой не имеем никакого отношения к спасению животных или сельскому хозяйству. Мне 22 года, я хореограф и педагог, у меня своя танцевальная студия. Маме, Анне - 47 лет, и помимо моей студии у нас общий строительный бизнес. Наша дача, где все случилось, как раз находится в той же деревне. Просто у нас добрые сердца, и мы не смогли пройти мимо чужой беды.

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