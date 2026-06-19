Пять вопросов о выборах-2026 в Прикамье

Проголосовать можно будет на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В сентябре 2026 года в стране состоятся выборы в федеральные, региональные и муниципальные органы законодательной власти. На основные вопросы о проведении выборов в Прикамье в эфире Радио «Комсомольская правда»-Пермь» (96,6 FM) ответил Антон Маклаев, член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса

1. Кого выбираем?

В сентябре жителям Прикамья предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ IX созыва и Законодательного Собрания Пермского края V созыва. В Перми также состоится голосование за депутатов городской Думы, а в Большой Соснове, Кунгуре и Соликамске – за представителей в думы округов. Всего предстоит избрать 170 депутатов разных уровней.

Выборы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

2. Сколько бюллетеней надо будет заполнить?

В Перми избиратели получат 6 бюллетеней. В Большой Соснове, Кунгуре и Соликамске – по пять. В остальных территориях – по 4 бюллетеня, потому что голосование будет проходить как за партийные списки, так и за кандидатов-одномандатников.

3. По каким округам будут избираться депутаты Госдумы?

В Государственную Думу выборы пройдут по четырем избирательным округам, в каждом из которых зарегистрированы примерно по полмиллиона избирателей. Они будут распределены так же, как и было на предыдущих выборах. 62-й избирательный округ включит Дзержинский, Кировский и Ленинский районы Перми, а также Чайковский, Оханский и другие южные районы края. 63-й округ - Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы Перми, Чусовской, Губахинский, Лысьвенский и остальные восточные муниципальные округа. 64-й округ - Индустриальный и Свердловский районы Перми, Кунгурский, Кишертский, Чернушинский округа. И 65-й избирательный округ включит Коми-Пермяцкий округ, Соликамскую и Березниковскую агломерации, Красновишерск и Чердынь.

4. А если я уеду из города, смогу проголосовать?

Будут доступны все формы голосования. Останется традиционное голосование на своем избирательном участке. Если вы уедете в отпуск или командировку, можно будет проголосовать с помощью «Мобильного избирателя». Для этого надо подать заявку через портал «Госуслуги», МФЦ или избирательную комиссию и прикрепиться к удобному для себя избирательному участку.

Те, кто сидят дома с ребенком или болеют и не могут лично прийти на участок, смогут пригласить к себе членов избирательной комиссии на дом в удобное для себя время. Также будет доступно дистанционное электронное голосование.

5. Можно ли наблюдать за ходом голосования?

Все участки и помещения территориальных избирательных комиссий будут оснащены камерами видеонаблюдения. При этом из 854 участков будет идти прямая трансляция, на остальных - просто видеозапись. Видеотрансляцию любой желающий сможет увидеть в онлайн-режиме в Центре общественного наблюдения, который откроется в молодежном центре «Кристалл» и будет работать все дни голосования.