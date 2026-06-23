Инвестиции в социальную сферу: Глава Перми представил итоги работы городских властей в 2025 и планы на 2026 годы

Фото: Администрация города Перми

Глава Перми Эдуард Соснин представил ежегодный отчет о деятельности городской администрации депутатам Пермской гордумы. Доклад включил итоги проделанной работы по улучшению благоустройства города и развитию социальной сферы в 2025 году, а также стоящие планы на 2026 год.

Эдуард Соснин отметил прошедший год, как время значимых дат. Пермь отметила 80-летний юбилей Великой Победы, пятилетие звания «Город трудовой доблести, присвоение 35 ветеранам Великой Отечественной войны звания Почетных граждан города.

Социальный вектор развития

Во время доклада глава города подчеркнул, что итоги 2025 года подтверждают эффективность взаимодействия с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и краевыми властями, депутатским корпусом. Это позволило достичь Перми значимых результатов в развитии городского хозяйства и благоустройства общественных пространств, реализовать масштабные молодежные и культурные инициативы.

Бюджет Перми сохраняет выраженную социальную направленность. В 2025 году расходы превысили 65 млрд руб. и увеличились на 15%. Более половины средств городские власти направили на развитие социальной сферы.

Городские власти продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их семьям. В прошлом году финансовую поддержку получили более 2,5 тыс. человек, предоставлено 67 земельных участков. Семьи участников СВО освобождены от платы за жилье по договорам социального найма.

Комплексная система поддержки пермских семей включила 35 мер. Господдержка охватила более 48 тыс. получателей. Ключевым событием в сфере сохранения семейных ценностей стал фестиваль семейных традиций «Дело семейное». В 2025 году в нем приняли участие 87 команд. Форум стал главной площадкой для популяризации семейного образа жизни и укрепления престижа многодетной семьи.

Инвестиции и поддержка бизнеса

Глава Перми отметил рост объема инвестиций в экономику города. За год они превысили 353 млрд руб. Краевая столица заняла первое место среди городов-миллионников страны по объему инвестиций на душу населения.

«При этом акцент в работе с инвесторами постепенно смещается в сторону социальных направлений. В разных районах города появятся объекты, ориентированные на массовый спорт, современные спортивные площадки», – подчеркнул Эдуард Соснин.

Администрация города большое внимание уделяет развитию сектора малого и среднего бизнеса. Число субъектов МСП в Перми выросло на 3%, достигнув 63 тыс. предприятий. Число самозанятых в Перми увеличилось на 30% и составило 128 тыс. человек. В городе открыли новое пространство бизнес-инкубатора на ул. Горького, 27, ориентированное на креативное предпринимательство и туризм.

В своем докладе глава города отметил серьезные изменения в сфере туризма. Численность гостей в средствах размещения превысила 400 тыс. человек. Это на 13% больше, чем в 2024 году. Пермь официально признали городом гастрономического туризма, а обновленное приложение «Пермь Здесь» с ИИ-маршрутами стало единым окном для туристов.

«Пермь в порядке»

Особое внимание Эдуард Соснин уделил реализации проекта «Пермь в порядке». Городской проект стал фундаментом для наведения системного порядка в городском хозяйстве.

В 2025 году власти города расселили более 2,6 тыс. человек из 43 тыс. кв. метров аварийного жилья. В Перми обустроили новые площадки для накопления отходов, благоустроили десятки дворов, отремонтированы лестницы и мостики, приведены в порядок участки дорог в микрорайонах индивидуального жилищного строительства.

Муниципалитет целенаправленно усилил работу по устранению граффити, обновлению фасадов зданий и наведению порядка в сфере нестационарной торговли.

Пермь сохранила заданный темп по ремонту дорог. По итогам 2025 года отремонтировано более 1 млн кв. м дорожного полотна, включая путепроводы и мосты. Завершен масштабный капитальный ремонт ул. Самаркандской.

Новые автобусы и «умные» остановки

В ходе доклада глава города отметил изменения в сфере общественного транспорта. На линии вышло 442 новых автобуса. Средний возраст парка теперь составляет менее двух лет. Реконструировано 18 км трамвайных путей, установлено 164 «умные» остановки.

С апреля 2025 года проезд в общественном транспорте города стал полностью безналичным. Пермь третий год подряд подтверждает статус лидера транспортной системы среди городов России.

Зеленый каркас Перми

Главным объектом 2025 года стал новый участок набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Его протяженность составила 1,5 км.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Перми обустроили четыре сквера – 64-й квартал эспланады, сад им. Любимова, сквер Журналистов и Аллея памяти на ул. Екатерининской. Благоустроители активно используют мобильное и вертикальное озеленение, что позволило установить на улицах города более 1200 кашпо и 120 гидровазонов.

В Перми завершили основной этап проекта «Зеленое кольцо». Он включил благоустройство территорий Черняевского леса, парка «Балатово», долин рек Егошиха и Данилиха. Реализация проекта открыла пешеходную доступность к природным территориям для жителей и гостей Перми. За год здесь прошло более 400 мероприятий, которые посетили более 70 тыс. человек. В 2026 году начали свою работу визит-центры «Егошиха» и «Горки».

В этом году сад им. Миндовского преобразится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект благоустройства сада стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства 2025 года. В саду обновят дорожки и озеленение, установят новую входную группу, современное детское и спортивное оборудование.

В планах на 2026 год стоит обновление скверов на улицах Трясолобова, Восстания и купцов Грибушиных. Предстоит провести разработку проектной документации для ряда объектов в районах города.

Молодежная политика

Стратегическим приоритетом города в 2025 году стала работа с молодым поколением жителей города в статусе Молодежной столицы России. Главной площадкой стал Дом молодежи. События объединили более 124 тыс. человек.

Пермь стала лидером в регионе по использованию «Пушкинской карты». Объем израсходованных средств превысил 28 млн руб. Город провел масштабные фестивали «МЛАДА a cappella», «Монумент-Арт» и Форум городов трудовой доблести.

«Статус Молодежной столицы России изменил восприятие Перми: из промышленного центра мы трансформируемся в пространство идей и искусства. Созданные сообщества и обновленные пространства остаются с городом навсегда, гарантируя, что Пермь будет местом безграничных возможностей для будущих поколений», – уверен глава Перми Эдуард Соснин.

Образование и культура

В 2025 году на территории города ввели в эксплуатацию три новые школы на 2250 мест – кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова», школа №146 и школа №55.

В Перми отремонтировали 21 спортивный объект, обустроили семь новых спортивных площадок, включая современные хоккейные коробки. Впервые состоялся городской «Велофест». Доля регулярно занимающихся спортом пермяков по итогам года достигла 64,5%.

Эдуард Соснин отметил масштабные преобразования в сфере культуры. В Перми за год открыли три модельные библиотеки – библиотека №2 им. Гоголя, детская библиотека №6 им. Бианки и детская библиотека №7 им. Житкова. Также обновлено здание музыкальной школы «Созвучие», введен единый стандарт оформления культурно-досуговых учреждений.

Общий охват культурных мероприятий превысил 10 млн посещений. В Перми провели новые фестивали «Русская мозаика» и «Музыкальный квартал».

Общественная инициатива

Глава города не оставил без внимания важную роль территориального общественного самоуправления в развитии Перми. Движение ТОС, зародившееся 35 лет назад, охватило более 65% горожан и является ключевым партнёром муниципалитета.

Опыт Перми в развитии ТОС, городском хозяйстве, креативной экономике и транспортном обслуживании изучили 50 делегаций из 23 городов России.

Председатель Пермской думы Дмитрий Малютин по итогам доклада отметил положительную динамику показателей социально-экономического развития города за 2025 год. Она прослеживается по всем показателям плана реализации Стратегии развития Перми.

«Строятся новые школы и детские сады, обновляются существующие, растет и количество дорог, находящихся в нормативном состоянии, обновляется городской транспорт, появляются новые парки и скверы. В целом итоги действий нашей единой городской команды при активной и значимой поддержке федеральных и краевых властей выглядят достойно», – подчеркнул Дмитрий Малютин.