«Комсомолка» и «Оникс» высадили на территории госпиталя для ветеранов войн 60 кустов сирени

За пару часов в парке появилась целая сиреневая аллея Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская редакция «Комсомолки» продолжает свою акцию «Дари Добро», в рамках которой озеленяет город вместе со своими друзьями и партнерами. На этот раз мы приехали в краевой клинический госпиталь для ветеранов войн на улицу Встречную. Последние годы здесь проходят реабилитацию многие герои спецоперации.

На территории госпиталя разбит красивейший парк - ухоженный, тихий и уютный. Пациенты здесь гуляют, приводят в порядок мысли и просто отдыхают.

Здесь есть лавочки, беседки и даже тренажеры. А еще много зелени - высокие сосны, стройные березы и идеально ровный газон. Парк выглядит безупречным, но для полной гармонии ему не хватает красок, яркой нотки, которая сделает пейзаж по-настоящему живым. И мы решили восполнить этот недостаток, высадив здесь пышные и ароматные цветы сирени

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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- Приятно нам, медикам, осознавать, что в преддверии двух знаковых для нас праздников - Дня медицинского работника и 85-летия госпиталя - вы принимаете участие в сегодняшнем мероприятии, - обратился с приветственным словом начальник Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Алексей Репников. - Вдвойне приятнее осознавать, что в сегодняшнее непростое для страны время в Перми есть люди, которые готовы оказать помощь. Наше учреждение занимается лечением особой категории пациентов - защитников Отечества, которые отдали свое здоровье, защищая интересы Родины. Наш парк реабилитации, как вы уже заметили, красиво построен, но не хватает немного зелени. «Комсомолка» это заметила, «Оникс» поддержал, и сегодня мы сделаем это место еще красивее, и это будет большой памятью для нас всех.

Директор по HR девелопера «ОНИКС» Инесса Воронкина объяснила участие в благотворительной акции тем, что настоящие застройщики оставляют после себя не только стены домов, но и добрые дела.

- Мы хотим, чтобы территория госпиталя радовала всех своей красотой и уютом. Сирень - это символ памяти, великой Победы и весны. Пусть эти цветущие кусты олицетворяют нашу гордость за защитников всех поколений и дарят всем хорошее настроение, - сказала Инесса Воронкина.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На наше мероприятие сотрудники «Оникс» пришли большой, дружной командой и полностью подготовленными, яркие, с позитивным настроем. Сотрудники «Комсомолки» озеленяют город уже больше 10 лет и на правах опытных садоводов подсказывали нашим друзьям, где поглубже сделать лунку, где налить побольше воды. Но те и сами ловко орудовали лопатами и лейками. Под веселую музыку за каких-то пару часов в парке появилась аллея из 60 кустов сирени – символов памяти, красоты и добра.

После того, как наши зеленые новоселы заняли свои места, мы повязали на их веточки памятную ленточку с символом компании. А завершилось наше мероприятие установкой памятной таблички.

Когда сирень расцветет, пермяки, проезжая мимо госпиталя или гуляя по его парку, будут наслаждаться невероятной красотой и свежим, слегка сладковатым ароматом.

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