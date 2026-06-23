Пусть летние каникулы пройдут без происшествий

Детский отдых должен быть прекрасным и безопасным Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Закончился учебный год, и более 40 тысяч юных пермяков будут проводить часть каникул в летних оздоровительных, спортивных и туристических лагерях. Всего ребят примут 43 загородных лагеря, а также 152 лагеря с дневным пребыванием, разновозрастных отрядов и палаточных лагерей. И конечно, для каждого родителя особенно важно, чтобы их дети на отдыхе были в безопасности.

Как должна быть организована безопасная среда в детском лагере и как следует подготовить перед поездкой детей? Об этом рассказали в департаменте общественной безопасности администрации города Перми и 1-м отделе надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- У администрации учреждений должна быть в наличии вся необходимая документация. Необходимо провести осмотр спальных корпусов, пищеблоков и других помещений. Здания и помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения, на видных местах размещены схемы эвакуации и телефоны экстренных служб, эвакуационные пути и выходы из помещений должны содержаться в нормативном состоянии. Особое внимание должно быть уделено тому, чтобы лица, ответственные за пожарную безопасность в лагере, прошли специальное обучение. С персоналом лагеря должен быть проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности, а также практическая тренировка по отработке действий при эвакуации.

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Подготовьте ребенка к лагерю

Отправляя своего ребенка в детский оздоровительный лагерь, проведите с ним профилактическую беседу о соблюдении правил безопасного поведения. Объясните, что каждому ребенку необходимо:

1. Соблюдать дисциплину, режим работы детского оздоровительного лагеря, правила по безопасности жизнедеятельности.

2. Находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере.

3. Не брать с собой зажигалки, спички, петарды.

4. не пытаться разводить костер, даже если вам кажется, что вы предприняли все меры предосторожности.

5. Незамедлительно сообщать воспитателю, вожатому или начальнику лагеря о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, и случаях травматизма.

БУДЬ В КУРСЕ

Правила противопожарной безопасности

Каждый ребенок, приехав в лагерь, должен запомнить следующие правила и выполнять их:

1.Необходимо ознакомиться с планом корпусов. В случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.

2.Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.

3.Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.

4.Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.

5.Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. Об обнаружении таких проводов следует сообщить вожатому.

Материал подготовлен по заказу департамента общественной безопасности администрации города Перми