Тайны выпускных

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вы думали, они родились в строгих костюмах и с дипломатами в руках? Ошибаетесь. Сегодня они - известные в регионе депутаты и представители партии «Единая Россия», но прежде чем надеть свой значок, они носили ленту выпускника, а их прощание со школой было полно приключений.

Испорченная ливнем прическа, марш-бросок на каблуках к Каме, травма накануне праздника и яблоня, посаженная всем классом, - эти детали не найдешь в официальных биографиях.

Роман Водянов, депутат Госдумы РФ от Пермского края, выпускник:

- Глядя на выпускников, таких красивых, с лентами через плечо, я всегда невольно вспоминаю свой собственный выпускной. Особенно одну историю. Нам как выпускникам положено было оставить школе подарок. Обычно это скучная табличка или стенд с правилами поведения, который никто не читает.

Роман Водянов, депутат Госдумы РФ от Пермского края

Наш классный руководитель предложил: «Давайте посадим дерево. Пусть это будет наша яблоня, и она будет кормить будущих учеников». Сказано - сделано. Мы купили трехлетний саженец антоновки. Директор выделил место прямо перед центральным входом. Мы вырыли яму всем классом - даже девчонки, которые боялись маникюр испортить, взялись за лопаты. В праздничный день мы посадили дерево и закопали под корни капсулу с записками.

Каждый написал, кем хочет стать. Я написал: «Хочу просто быть на своем месте. И чтобы родители мной гордились». Недавно проезжал мимо школы. Яблоня - огромная, цветет! И вот что я понял: хороший поступок - как дерево. Один раз посадил, а плоды получают те, кто пришел после тебя.

Елена Савельева, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пермском крае:

- Мой выпускной - не точка, а многоточие. Рядом те, с кем я сидела за одной партой, делила победы и разочарования, яркие школьные встречи. Помню трепет и дерзость: все дороги открыты, дух захватывает. Страшно от неизвестности, но интересно, потому что это мой выбор. Завораживает мысль: главное - не ошибиться.

Елена Савельева, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пермском крае

Навсегда запомню, как мы пешком из Мотовилихи на каблуках шли к набережной. Ветер с Камы, гитара до рассвета и душевные разговоры, где слова не требуют проверки на искренность. А после остается тихая теплая вера в будущее и в людей. В то, что все получится. Что все только начинается и впереди - невероятное путешествие во взрослую жизнь.

Антон Немкин, депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия»:

- Наш последний звонок мы решили превратить в настоящую церемонию награждения - что-то вроде школьного «Оскара», где учителям вручали шуточные премии, плюс для каждого учителя мы еще переделывали популярные песни того времени. Сейчас вспоминаю и понимаю, сколько сил мы тогда вложили в подготовку, потому что очень хотели сказать преподавателям спасибо неформально, по-своему, по-школьному.

Антон Немкин, депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия»

Кстати, особо хулиганить у меня не получалось - моя тетя работала в школе и всегда за мной приглядывала. Зато это тоже стало частью тех воспоминаний, над которыми сейчас можно улыбнуться. А еще буквально накануне выпускного я умудрился подвернуть ногу на тренировке по боксу. Тогда казалось, что это настоящая катастрофа, но, как это часто бывает, именно такие неожиданные моменты потом запоминаются особенно ярко. Мы все равно отлично провели тот вечер, много смеялись, вспоминали школьные истории и строили планы на будущее.

Татьяна Шестакова, депутат Пермской городской думы:

- Подготовка к выпускному в конце 80-х была квестом. Вспоминаю, как мы с мамой штурмовали магазины в поисках «того самого» платья. Это сейчас у девочек глаза разбегаются от выбора, а тогда... Мы пошли другим путем. В дело пошло мамино платье из ее молодости. Перешивали ночами напролет. И знаете что? Получилось просто бомбически! А потом были три часа в парикмахерской, мне крутили бигуди под адским горячим феном.

Татьяна Шестакова, депутат Пермской городской думы

Я вышла королевой мира с шикарной укладкой. Но тут хлынул ливень, и моя прическа превратилась в «воронье гнездо». Сначала я расстроилась, но мама меня рассмешила, и в итоге я хохотала над собой весь вечер. Этот выпускной запомнился живой историей о том, что главное - не укладка, а настроение и умение посмеяться над собой.