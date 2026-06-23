В Прикамье только один водоем официально пригоден для купания

23 пляжа в Пермском крае могут использоваться для купания, но санитарно-эпидемиологическое заключение есть пока только у одного. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода в конце июня немного нахмурилась, но как только выглянет летнее солнышко, пермяки потянутся на пляжи. Как выяснилось, только один водоем Пермского края оказался пригодным для купания - остальные пока не получили разрешение.

Почему вода в реках, озерах и прудах опасна для здоровья, и какие инфекции там можно подхватить, рассказала главный специалист отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Эльвира Миншакирова.

- Ежегодно на территории Пермского края определяется перечень мест, предназначенных для отдыха у воды и купания. Количество этих мест постоянно меняется. На сегодняшний день таких водоемов определено 23, хотя в прошлом году было гораздо меньше.

Получается, 23 пляжа в Пермском крае могут использоваться для купания, но вот санитарно-эпидемиологическое заключение для использования водного объекта есть только у одного пляжа. Почему так, ведь официально разрешается купаться в водоеме только при наличии данного документа?

- Получение этого документа носит заявительный характер, то есть хозяйствующие субъекты, в эксплуатации которых находятся водоемы, самостоятельно обращаются в Управление Роспотребнадзора для получения этого документа. Пока к нам в Роспотребнадзор поступило лишь два таких заявления. На один водоем - пляж на реке Кама в санатории «Демидково» в Добрянском районе - эпидемиологическое заключение оформлено.

Поступило в Роспотребнадзор и второе заявление на использование водоема на реке Сылва - речь идет о пляже Verde.

- Сейчас там идет проверка качества воды, песка в зоне отдыха и степени благоустройства, - объяснила специалист.

Далее до конца купального сезона в разрешенных зонах для купания будут проводиться мониторинговые исследования качества воды, почвы и песка в зоне отдыха.

- Ведь из-за водотока качество воды в реке может постоянно меняться, а песок под длительным воздействием солнечных лучей чаще начинает соответствовать нормативам.

Что касается городского пляжа у Коммунального моста на правом берегу Камы, то он пока не прошел проверку.

- Здесь исследовалось качество воды, и в одной пробе по микробиологическим показателям выявлено несоответствие. Также этот объект еще не заявлялся на получение санэпидзаключения, а значит, официального разрешения на использование пляжа пока не получено.

Эпидемиологи напоминают, что купание в необследованных местах опасно тем, что появляется угроза возникновения различных заболеваний, среди которых бактериальные кишечные инфекции (энтеровирус, дизентерия) и вирусный гепатит. Также возможны заболевания, которые вызываются различными паразитами, живущими в воде.

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