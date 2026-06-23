Битва лучших механизаторов со всего Пермского края состоится 30 июня

Профессия механизатора по-прежнему остается одной из ключевых для агропромышленного комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 июня на полях Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова состоится настоящий праздник для специалистов, которые кормят страну! «Короли тракторов» соберутся со всего Прикамья, чтобы принять участие в региональном отборе на всероссийский этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор».

Лучшим из лучших — ассам сельскохозяйственной техники - предстоит доказать, что они не просто умеют «крутить баранку» комбайна или трактора, но и досконально знают свое дело.

Битва умов и техники

Состязание будет серьезным: участникам придется не просто виртуозно управлять сложной сельхозтехникой, но и показать глубокие теоретические знания. Эксперты будут проверять, как механизаторы знают нормы безопасности, техническое устройство своих железных коней и правила их эксплуатации.

- Профессия механизатора по-прежнему остается одной из ключевых для агропромышленного комплекса. Такие конкурсы позволяют не только отметить лучших, но и обменяться опытом, внедрить передовые практики в повседневную работу, - подчеркивают организаторы - Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. – А сам конкурс призван повысить престиж рабочих профессий, а также выявить профессионалов, которые смогут достойно представить наш регион на всероссийском этапе.

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За ходом соревнований будет следить строгая экспертная комиссия, в которую войдут руководители ведущих сельхозпредприятий и главные специалисты отрасли.

Победители регионального этапа получат путевку на финал, где разыгрываются внушительные денежные призы:

1 место — 1 000 000 рублей

2 место — 500 000 рублей

3 место — 300 000 рублей

Главная цель конкурса — повысить престиж рабочих профессий и выявить настоящих профессионалов своего дела.

Мероприятие проводится по поручению Президента России и является ключевым в федеральном проекте «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

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