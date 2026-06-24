МТК, переработчики, участники СВО: кого поддержат в Прикамье по-новому

Генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

Микрофинансовая компания Пермского края обновила условия сразу по нескольким программам поддержки бизнеса. Например, малые технологические компании теперь могут приобретать оборудование в льготный лизинг. По займу «Инвестиционный» добавили новую цель — покупку глэмпингов. А по программе «Za наших» заработал новый механизм: вместо залога можно использовать поручительство региональной гарантийной организации и получить финансирование под 1% годовых. Об этих и других важных изменениях в эфире Радио «Комсомольская правда-Пермь» рассказала генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

В Пермском крае уже два года действует программа регионального лизинга. Ею могут воспользоваться производственные и сельскохозяйственные предприятия, а также компании, работающие в сферах туризма, гостиничного бизнеса и креативных индустрий. Участники программы имеют возможность приобрести в лизинг оборудование по льготной ставке: на российскую технику она составляет 4% годовых.

Сейчас право воспользоваться льготным лизингом получили малые технологические компании (МТК).

- Малые технологические компании - это бизнес, который создает инновации, новые технологии и наукоемкие продукты, - рассказала Ольга Травникова. - В Пермском крае их число за два года выросло вдвое, а совокупная выручка почти утроилась. Об этом в своем ежегодном послании заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По количеству таких компаний регион занимает шестое место в России и второе место в Приволжском федеральном округе. То есть, это не просто растущий, а уже заметный сектор экономики.

Максимальная сумма поддержки по лизингу составляет 30 миллионов рублей. Срок - 5 лет, авансовый платеж - от 10 до 50 процентов. Важное условие - приобретаемое оборудование должно быть новое.

ДЛЯ СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБОТЧИКОВ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Одна из ключевых задач региона — максимально обеспечивать себя продовольствием. Поэтому предприятия, которые перерабатывают сельхозпродукцию и производят пищевые продукты и напитки, государство поддерживает в первую очередь.

Для сельхозперерабатывающих предприятий действует комплексный механизм от Микрофинансовой компании Пермского края и регионального Министерства агропромышленного комплекса. Первая снижает базовую ставку по лизингу на 0,5 процентного пункта: на российское оборудование — 3,5% годовых, на технику из дружественных стран — 7,5% годовых. Второе - субсидирует до 30% авансового платежа по лизингу. В итоге бизнес получает и низкую ставку, и помощь с первым взносом. Обязательное условие — компания должна быть в реестре получателей поддержки Министерства агропромышленного комплекса Пермского края.

ГЛЭМПИНГИ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ

Кроме льготного лизинга компании из отраслей обрабатывающего производства, сельского хозяйства, туризма и гостиничного бизнеса могут оформить «Инвестиционный» заем на приобретение оборудования. Условия очень привлекательные - ставка 5%годовых, сумма от 5 до 15 миллионов рублей. Заем выдается на срок до 5 лет.

- Мы расширили круг получателей, - объясняет Ольга Травникова. - Теперь этот заем доступен и малым технологическим компаниям. А для туристического и гостиничного бизнеса у нас появилась новая цель —приобретение жилых модулей для глэмпинга. Это направление стало востребованным у бизнеса, так как внутренний туризм в крае растет. По итогам 2025 года турпоток превысил полтора миллиона человек. Глэмпинги — это хороший вариант: туристам нравится, а предприниматели получают без высоких затрат комфортное место размещения.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО

Для демобилизованных участников специальной военной операции и членов их семей, а также предприятий с долей мобилизованных сотрудников более 10% и компаний, которые работают по гособоронзаказу, в Прикамье действует программа микрофинансирования «Za наших». Ставка по ней составляет всего 1% годовых. Раньше такая ставка была доступна только при наличии залога. Теперь вместо залога можно использовать поручительство региональной гарантийной организации - Корпорации развития МСП Пермского края.

Также увеличена максимальная сумма кредита для тех, кто только открывает свое дело: начинающие предприниматели из числа участников СВО, а также члены их семей могут получить до 5 миллионов рублей, а не до 3-х миллионов, как предусматривает стандартный продукт «Стартовый».

ЛИМИТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВЫРОСЛИ В ТРИ РАЗА

В Пермском крае растет число малых и средних предприятий. Сейчас их уже больше 109 тысяч. Несмотря на сложности в экономике, изменения в налоговом законодательстве люди открывают свое дело — и им нужна поддержка на старте. С апреля максимальная сумма микрозайма «Стартовый» выросла в три раза - с одного миллиона до трех миллионов. Причина простая и очевидная: миллиона рублей начинающему предпринимателю сегодня объективно мало.

Остальные условия остались прежними: ставка 5% годовых при наличии залога, 12% годовых в иных случаях. Срок микрозайма составляет до трех лет. Возможна отсрочка по оплате основного долга до полугода.

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Указаны условия для лизинга и лизинга оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции: лизинг предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил предоставления имущества в лизинг (далее – Правила) и осуществляющий деятельность на территории Пермского края в сфере обрабатывающего производства (раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК029-20214 (КДЕС Ред.2), далее ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД), в сфере гостиничного бизнеса и туризма (класс 55 (за исключением кодов 55.9 и 55.90) и класс 79 ОКВЭД), включенным в реестр креативных (творческих) индустрий в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 31 июля 2025 г. № 610-п или в реестр малых технологических компаний; лизинг оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции предоставляется СМСП, соответствующим требованиям раздела 2, 3 Правил и осуществляющим деятельность на территории Пермского края в сфере производства пищевых продуктов и напитков (код 10, 11 ОКВЭД), сельскохозяйственного производства (класс 01 ОКВЭД (за исключением кодов 01.7 и 01.70)), состоящие в разделах 1-3 реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного Приказом Министерства агропромышленного комплекса Пермского края и действующего на дату принятия решения Комиссией. Минимальный размер лизинга — 500 000 руб., максимальный – 30 000 000 руб.; авансовый платеж – от 10% до 50%. Процентная ставка по лизингу: 4% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 8% годовых - для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия**; 16% годовых – в иных случаях; процентная ставка по лизингу оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции: 3,5% годовых – для приобретения отечественного оборудования и специальной транспортной техники; 7,5% годовых - для приобретения оборудования и специальной транспортной техники, произведенных на территории стран, не включенных в Перечень иностранных государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия**; 15,5% годовых – в иных случаях. Максимальный срок лизинга — 60 месяцев; срок деятельности заявителя – от 12 месяцев. Предмет лизинга: промышленное оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением № 5*, оборудование и специальная транспортная техника в соответствии с Приложением № 6* и Приложением 7*; предмет лизинга для переработки сельскохозяйственной продукции: оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с Приложением № 8*. Виды обеспечения: поручительство физических и юридических лиц; способ погашения - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 24.06.2026 года.

Дополнительные расходы: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста), оплате нотариальных действий, оплате оценки предмета лизинга, расходы по отнесению предмета лизинга к ОКПД2, расходы при выпуске УКЭП. Правила предоставления имущества в лизинг АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены протоколом заседания Совета директоров от 08.12.2025 №17 (в редакции протоколов заседания Совета директоров от 22.12.2025г. №18, от 30.01.2026г. №4, от 27.04.2026 №8, от 11.06.2026 №10) и размещены на сайте mfk59.ru.

* За исключением лесоперерабатывающей, лесообрабатывающей, лесозаготовительной техники/оборудования;

**Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022г. №430-р.

Указаны условия для займа «Инвестиционный»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил предоставления займов (далее – Правила), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Пермского края: в сфере обрабатывающего производства (Раздел С ОКВЭД); в сфере гостиничного бизнеса (класс 55 ОКВЭД (за исключением кодов 55.9 и 55.90)); в сфере туризма (класс 79 ОКВЭД); в сфере сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД); СМСП, состоящий в реестре малых технологических компаний; СМСП, владеющий на праве собственности или праве аренды (сроком более одного календарного года) объектами капитального строительства, расположенными в границах гостевого маршрута в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми от 15 декабря 2020 г. № 277 или Правилами благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134. Размер займа: для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер – 15 000 000 рублей; при наличии обеспечения в виде поручительства физического или юридического лица (при расчете платежеспособности поручителя) или поручительства не менее 2 физических или юридических лиц (без расчета платежеспособности поручителей) минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер займа – 1 500 000 рублей; для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества - минимальная сумма займа – 5 000 001 рубль; максимальный размер займа – 15 000 000 рублей. Процентная ставка - 5% годовых; максимальный срок - 60 месяцев. Срок деятельности заявителя: от 12 месяцев для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил; от 6 месяцев для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Направление расходования: приобретение оборудования – для СМСП, указанных в абз. 2-6 пункта 1.3.8 Правил; приобретение жилых модулей для глэмпинга в целях размещения их на территории Пермского края – для СМСП, указанных в абз. 3,4 пункта 1.3.8 Правил; капитальный ремонт внешнего облика (вида) фасада объекта капитального строительства – для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Виды обеспечения: залог недвижимого имущества; поручительство физических или юридических лиц. Отсрочка платежа основного долга до 6 месяцев; форма займа – заём, способ погашения займа - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 23.06.2026 года.

Указаны условия для микрозаймов «ZA наших», «Стартовый»: микрозаем «Стартовый» предоставляется вновь зарегистрированным и действующим менее 2-х лет субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3, п. 2.16 Правил предоставления микрозаймов (далее – Правила); микрозаем «ZA наших» предоставляется СМСП, соответствующим требованиям пп. «З»-«М» п.1.3.26 и разделов 2, 3 Правил, а также вновь зарегистрированным и действующим менее 2-х лет СМСП, соответствующим требованиям пп. «З»-«М» п.1.3.26 и разделам 2, 3, п.2.16 Правил. Минимальная сумма по микрозаймам «Стартовый», «ZA наших» — 100 000 руб. Максимальная сумма по микрозайму «Стартовый» - 3 000 000 рублей; по микрозайму «ZA наших» - 5 000 000 рублей. Процентная ставка по микрозайму «Стартовый» — 5% годовых при наличии обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества, 12% годовых — в иных случаях; по микрозайму «ZA наших» — 1% годовых при наличии обеспечения в виде залога движимого или недвижимого имущества, поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК»; 11% годовых — в иных случаях. Максимальный срок по микрозаймам «Стартовый», «ZA наших» — 36 месяцев. Направление расходования по микрозайму «Стартовый» — вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**; по микрозайму «ZA наших» — вложение во внеоборотные активы, пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**, развитие бизнеса (только в случае предоставления микрозайма по бизнес-плану). Виды обеспечения по микрозаймам «Стартовый», «ZA наших» — залог движимого и недвижимого имущества (а также недвижимого имущества, приобретаемого за счет средств микрозайма Общества); поручительство АО «Корпорация развития МСП ПК»; поручительство физических или юридических лиц. Для микрозайма на сумму до 500 000 рублей требование о предоставлении основного обеспечения не установлено. Отсрочка платежа основного долга по микрозаймам «Стартовый», «ZA наших» до 6 месяцев — на цели «вложение во внеоборотные активы», «пополнение оборотных средств», «развитие бизнеса»; до 1 месяца — на цели рефинансирование кредитной задолженности*, рефинансирование лизинговой задолженности**. Форма микрозайма — микрозаем; способ погашения микрозайма - аннуитетный платеж. Информация актуальна на 23.06.2026 года.

Правила предоставления займов АО «Микрофинансовая компания Пермского края», утверждены Протоколом заседания Совета директоров акционерного общества «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» от 08.12.2025 №17 (в редакции протоколов заседания Совета директоров от 30.01.2026г. №4, от 29.05.2026г. № 9, от 11.06.2026г. № 10) и размещены на сайте mfk59.ru

Правила предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания Пермского края» утверждены Протоколом заседания Совета директоров акционерного общества «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» от 08.12.2025 №17 (в редакции протокола заседания Совета директоров от 22.12.2025г. №18, от 30.01.2026г. №4, от 03.04.2026г. №5, от 29.05.2026г. №9, от 11.06.2026г. № 10) и размещены на сайте mfk59.ru.

Дополнительные расходы при получении микрозаймов и займов: расходы по страхованию имущества, жизни и здоровья (в случае превышения предельно допустимого возраста); оплата оценки имущества и регистрационных действий; расходы на оплату нотариальных действий; расходы при заказе и получении выписки ЕГРН; расходы при электронной регистрации залога; расходы при выпуске электронной цифровой подписи; расходы, связанные с открытием, пользованием и закрытием расчетного счета, открытого для обособленного учета денежных средств.

*По кредитным, заемным обязательствам, полученным на цели развития предпринимательской деятельности.

**По договорам лизинга, предметом которых выступает оборудование и/или спецтехника и/или транспортные средства, относящиеся к категории транспортного средства, установленной техническим регламентом Таможенного Союза, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 г. № 4110559000364.