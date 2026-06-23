Калечил людей, разрушал дома: пермский синоптик рассказал, можно ли спастись от смерча, который бушевал в Свердловской области

22 июня в Свердловской области разбушевался торнадо. Фото: скриншот с видео.

Накануне на соседнюю Свердловскую область обрушился мощный торнадо. Он прошел по траектории Нижний Тагил - Кушва и оставил после себя разрушительные последствия: оборвал линии электропередач, повалил деревья, тысячи человек остались без света.

Всего повреждено смерчем было 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. Полностью разрушены 32 частных жилых дома, обратились за медпомощью 16 человек.

Возможно ли повторение подобного в Пермском крае? Реально ли смерчей в последнее время стало больше? И как действовать, если оказались в опасной близости от торнадо? Об этом и многом другом рассказал «народный синоптик» Прикамья Андрей Шихов.

90% торнадо проходят вне населенных пунктов

В Пермском крае было немало смерчей, но все они проходили на севере по малонаселенным местам. Что касается населенных пунктов, то 30 августа 2008 года в дачном кооперативе Алешиха сильный смерч повалил лес и домики разрушил. А в Перми смерч фиксировался лишь один раз - 27 июня 2017 года. Он прошел расстояние 3 км через Соликамский тракт, где повалил немалое количество деревьев, и где пострадало несколько частных домов.

- То, что смерчей стало больше, - это лишь ощущение, и обусловлено оно несколькими причинами, - объяснил доктор географических наук, доцент Пермского классического университета Андрей Шихов. - У каждого человека сейчас есть телефон с камерой и возможность снимать подобные явления. Началась эта ситуация лет 10–15 назад, и в сети начали регулярно появляться подобные ролики.

На самом же деле около 90% смерчей происходят в местах, далеких от населенных пунктов, и синоптики узнают о них только постфактум по космическим снимкам на основе анализа ущерба для лесов.

- Не так давно в лесах Республики Коми мы обнаружили два следа от огромных торнадо шириной более километра, а вот в населенных пунктах такие масштабные торнадо, как обрушившийся на город Кушва в Свердловской области 22 июня, случаются достаточно редко. На Урале в 2017 году в Курганской области прошел очень сильный смерч, но видео было снято мало, так как пострадал маленький населенный пункт, где у жителей практически не было сотовых телефонов.

Спрогнозировать возникновение торнадо и траекторию его движения синоптики могут, но в России - в отличие от Соединенных Штатов Америки, где торнадо – обычное явление - не так много радиолокаторов, которые фиксируют их движение.

- Каждый раз, как в России происходит нечто подобное тому, что произошло накануне в Кушве - с разрушениями, пострадавшими или даже человеческими жертвами - встает вопрос, как бы нам улучшить оповещение. Но пока он так и не решается, ведь частота смерчей и торнадо в России достаточно низкая, чтобы создавать систему предупреждения, такую же, как в Штатах.

Чем опасен торнадо?

Видео изнутри торнадо, как правило, бывают сняты видеорегистраторами автомобилей, как это произошло в 2014 году в Башкирии. В кадр попало, как сначала в воздух улетели легкие предметы, потом тяжелые, а затем и крыша.

- Если же внутри торнадо окажется человек, который никуда не успел спрятаться, то основная опасность ему будет грозить не от ветрового воздействия, а от обломков, которые летят со скоростью 50–70 м/с. А значит, вполне можно получить смертельные травмы, - объясняет синоптик.

Как действовать в ситуации, если вы попали в опасную близость от торнадо?

- Встретиться со смерчем в лесу гораздо опаснее, чем в чистом поле. Если человек находится в лесу и видит движущийся на него смерч, то нужно искать углубление (например, овраг) и лечь на самый низ, чтобы не получить травму от падающего дерева.

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