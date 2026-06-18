В Перми начинает работать водное такси

Фото: Правительство Пермского края.

Водное такси отныне есть не только в Венеции, но и в Перми. В 9 утра 19 июня от Речного вокзала отправится первый рейс современного скоростного катера «Колва» по маршруту «Пермь – Усть-Качка». Этот катер на подводных крыльях в прошлом году регион приобрел в Ярославле для водных пассажирских перевозок.

И теперь Пермское речное пароходство ежедневно, включая выходные дни, будет организовывать по два рейса из Перми в Усть-Качку и обратно.

Отправление из Перми – в 9.00 и 15.00. Из Усть-Качки - в 11.10 и 17.10. Катер будет также делать остановку в Краснокамске - в направлении Усть-Качки в 9.50 и 15.50, в направлении Перми – в 11.20 и 17.20.

- Стоимость билета на рейс – 500 рублей. Время в пути – 1 час. Приобрести билет можно будет при посадке на судно, - рассказали в министерстве транспорта Пермского края.

Всего за летнюю навигацию состоится более 400 рейсов водного такси. Последние из них запланированы на 30 сентября.

- В перерыве между рейсами из Усть-Качки в Краснокамск и обратно «Колва» будет осуществлять коммерческие рейсы, - сообщили в Минтрансе.