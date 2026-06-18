Сергей Лукьяненко: «Погружаюсь с головой в сериал по «Ловцам сновидений»

Сергей Лукьяненко приехал в Пермь на премьеру спектакля по его книге. Фото: Роман Горбатовский/Пермский ТЮЗ.

В Пермском ТЮЗе состоялась премьера спектакля по книге Сергея Лукьяненко «Рыцари сорока островов», на которой побывал и сам писатель. Ранее произведения автора «Дозоров» никогда на сцене не ставились.

Сюжет был смягчен

- Я принципиально решил не читать сценарий до постановки, - рассказал Сергея Лукьяненко. - Побоялся, что захочется влезть в него, что-то исправить. Хотя любому автору, конечно, не привыкать, что над его творчеством… экспериментируют сценаристы, режиссеры, продюсеры и все остальные. И тогда автор либо в какой-то момент с этим смиряется, отдает все в чужие руки, говоря: «Ну, работайте, посмотрим, может, вы окажетесь удачливее и умнее, чем я», либо сам начинает снимать кино. Так что я разрешил ТЮЗу ставить спектакль без особых колебаний. Мне кажется, это здорово, когда произведение оживает в другой форме, когда происходит перевод на другой язык - с языка книги на язык спектакля. Так что я пришел просто как зритель.

В Пермском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Рыцари сорока островов». Фото: Роман Горбатовский.

Автор инсценировки Олеся Лихачева перевела книгу Лукьяненко на язык, более близкий для современных подростков. Некоторые сюжетные линии убрала или смягчила - роман был написан в «лихие 90-е» и отражал те реалии, хоть и в фантастическом мире.

- Произведение действительно очень сложно было перенести на сцену. Я сам столкнулся с этим, когда работал над сценарием сериала «Рыцари сорока островов» (сейчас его снимают в Москве). И дело даже не в том, что произведение в 1992 году было написано, конечно, гораздо жестче, чем сейчас допускается. Просто изменился мир, изменилась психология, изменился даже сленг, на котором дети общаются друг с другом. И, соответственно, любая попытка перенести книгу «в лоб» невозможна. Я, когда делал сценарий, полностью переписал книгу от и до. То есть открыл книжку, прочитал, покачал головой, закрыл ее и начал рассказывать историю заново, как она бы выглядела сейчас. Соответственно, это осталась та же история, но с совершенно другими героями.

Жесткий выбор

Напомним, по сюжету подросток Дима, прогуливаясь в парке, встречает фотокорреспондента, который предлагает ему сфотографироваться для журнала. После фотовспышки парнишка попадает на один из сорока островов архипелага, которые соединены между собой мостами.

Этот полигон с островами построили инопланетяне. Они похищают детей от 7 до 17 лет, чтобы изучать землян и их чувства. Дети должны следовать правилам Игры, для победы в которой нужно захватить все сорок островов. Победители смогут вернуться домой. И поскольку каждый хочет попасть домой к родным и близким, каждому приходится сражаться и убивать. Перед подростками встает жесткий выбор: стать убийцей либо быть убитым.

Перед подростками встает жесткий выбор: стать убийцей либо быть убитым. Фото: Роман Горбатовский.

- И самая основная мысль, которая есть в романе, - это важность дружбы, единства, борьбы за справедливость, за свободу, которая объединяет там героев и помогает им противостоять окружающей ситуации. По сути, главный герой выступает неким катализатором, который, попав в этот уже привыкший играть по жестким правилам мирок, начинает его менять.

У персонажей есть реальные прототипы

Как рассказал Сергей Лукьяненко, практически все персонажи «Рыцарей сорока островов» имеют реальных прототипов. Одна из главных героинь - Инга - это двоюродная сестра писателя. Большинство остальных персонажей - школьники и студенты, которые посещали клуб любителей фантастики в Алма-Ате, который вел Лукьяненко.

- Когда я писал этот роман, зачитывал им по главам. Написал - прочитал. Все, разумеется, захотели стать персонажами. Так что практически все ребята на островах списаны с реальных людей. Они кричали только: «Давай, давай!» Ну, кто-то поправлял, говорил: «Нет, я бы так не поступил, я бы по-другому сделал. Исправь». Бывало, что и исправлял.

Фото: Роман Горбатовский.

Книги с продолжением

«Рыцари сорока островов» - первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко.

- Кир Булычев, прочитав книгу, рекомендовал ее издательству «Детская литература», написав: «Смотрите, с какой смелостью молодой автор бичует пороки нашей современной жизни и наш неправильный мир, как он смело убивает своих юных героев». Тут я очень смутился, потому что на самом деле в начале я смело убил несколько героев просто по той причине, что понял - слишком большой объем, слишком много персонажей, всех не потяну. Взял и убил. Но мудрый и опытный писатель того не понял и решил, что это смелый авторский ход.

Большинство книг Сергея Лукьяненко имеют продолжения. Но историю сорока островов продолжают разве что фанаты, создавая фанфики в интернете.

- У меня было желание продолжить. Я даже начал второй роман. Но, понимаете, книга была написана двадцатилетним юношей, а мне все-таки сейчас 58. Очень трудно снова войти в ту же реку и рассказать точно так же таким же языком. Либо это будет вещь слишком отрывающаяся от первой, либо мне придется в определенной мере упрощаться для этого. Мне бы этого не хотелось. Вот сценарий - как раз фактически попытка сделать нечто вроде фанфика, но в форме кинопроизведения. А просто взять и написать еще одну книжку - для этого придется снова себя вогнать в состояние двадцатилетнего человека, это уже похоже на сумасшествие.

А что дальше?

Сейчас Сергей Лукьяненко работает над 16-серийным детским фантастическим сериалом «Мир снов», для которого он создал оригинальный сценарий по мотивам книги «Ловец сновидений».

- Нас поддержал Институт развития интернета, и мы сейчас приступаем к большой интересной работе, погружаемся в нее с головой. Я надеюсь, что в этом сериале как я все придумал и написал, так и будет воплощено. Хотя, конечно, кого я обманываю? Все равно режиссер переделает, продюсеры переделают, но, по крайней мере, он все-таки будет ближе к тексту.

Также в планах писателя - продолжение романов «Седьмой» и «Девятый» из цикла «Небесное воинство». Новая книга, над которой идет работа, будет называться «Первый».

И вполне возможно, появится третья книга цикла «Черновик» - «Чистовик».

Как возникают книги

- Когда в голову приходит какой-то либо кусочек сюжета либо какая-то сцена, она начинает вертеться, царапать и заставлять себя думать. Я иногда привожу такой пример, он очень красивый и, может быть, даже немножко излишне цветастый, но соответствует тому, что происходит.

Когда в раковину к моллюску попадает песчинка, она начинает его царапать. И моллюск, чтобы его не беспокоили, вырабатывает перламутр, который обволакивает песчинку, и получается жемчужина. А когда писателю в голову попадает какая-то мысль или сцена, которая его царапает, он начинает ее заворачивать в слова, в историю, чтобы она перестала царапать. И в какой-то момент наконец у него получается жемчужина - большая, маленькая, ровненькая, кривенькая, но получается. И тогда он от этой царапающей мысли избавляется и может думать о чем-то другом. Вот, собственно говоря, так и возникают книжки.