«Даже если увезти его за десятки километров, он вернется»: гремячинского медведя решено застрелить

Более гуманного способа избавить жителей от незванного гостя, по словам специалистов, нет. Фото предоставлено читательницей КП-Пермь.

Вот уже неделю, с 10 июня, по улицам Гремячинска разгуливает медведь и наводит ужас на местных жителей. Нет, нападений на людей, к счастью, за это время не было. Но косолапый уже успел побродить возле жилых домов, по центру города и у детского дома творчества. А трое жителей Гремячинска встретились с хозяином леса, можно сказать, лицом к лицу.

Жители города подняли волну беспокойства в соцсетях и просили власти вмешаться, пока не случилось беды. И власти вмешались.

Как сообщили «КП-Пермь» в краевом Минприроды, медведя застрелят. Другого выхода в этой ситуации нет.

«В связи с угрозой, которую может представлять медведь для жизни и здоровья граждан Гремячинска, краевым Минприроды издан приказ о регулировании численности этого хищника на территории Губахинского муниципального округа.

Эти мероприятия проводятся в строгом соответствии с законодательством: любой вынужденный отстрел в таких случаях официально классифицируется как «охота в целях регулирования численности» и оформляется соответствующей лицензией.

Принятое решение является вынужденной и необходимой мерой для обеспечения безопасности жителей. Вариант с обездвиживанием и последующим вывозом животного, к сожалению, не возможен. Сам факт регулярного пребывания медведя в пределах одного населённого пункта свидетельствует о значительной деформации его поведения и критическом снижении порога избегания человека. «Конфликтные медведи склонны возвращаться: даже если увезти его за десятки километров, он вернётся в 100% случаев», - сообщили «КП-Пермь» в Минприроды.

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