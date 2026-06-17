Улыбки вместо микстур

Положительные эмоции лечат! В рамках акции «Коробка храбрости» «Единая Россия» привезла в больницу подарки юным пациентам

Врачи говорят, что положительные эмоции лечат не хуже микстур. Поэтому накануне Дня медицинского работника в детское отделение больницы имени Гринберга заглянул… веселый медведь «Единой России». Ростовая фигура вызвала бурный восторг юных пациентов.

Коробка храбрости

Косолапый пришел не с пустыми руками, а с коробками, полными подарков. И это не случайно, ведь партия «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Коробка храбрости».

В награду за смелость на процедурах ребята получают игрушки, наборы для творчества и другие сюрпризы, которые дарят им улыбку.

Веселый медведь от «Единой России» вызвал восторг у детей. Такие эмоции помогают выздоравливать быстрее!

– Эту акцию мы проводим с 2019 года, и с каждым разом она набирает все большую популярность. Хочу выразить благодарность всем, кто нам помогает. Подарки дают возможность детям быстрее поправляться, – говорит председатель регионального совета сторонников «Единой России» Ирек Хазиев. – Я сам многодетный отец и понимаю, как важно внимание каждому ребенку, как им нужны положительные эмоции. Особенно тем, кто болеет.

«Детям, которые болеют, особенно нужны положительные эмоции», – уверен председатель совета сторонников «Единой России» Ирек Хазиев.

Полезные наборы для медиков

Екатерина Анисимова – многодетная мама, и ее дети «частые гости» этой больницы. Хотя, если честно, чувствуют они себя здесь как дома – потому что окружены заботой и теплом.

– Акция «Коробка храбрости» стала для нас приятным сюрпризом. Что касается игрушек, сладостей – всегда им радуемся. Как мы все прекрасно знаем, если у ребенка хорошее настроение, он быстрее идет на поправку и в принципе меньше болеет, – отмечает Екатерина.

Не остался без подарков и персонал больницы. Активисты «Молодой гвардии Единой России» вручили медикам вкусные и полезные фруктовые наборы. Как подчеркнул руководитель пермского отделения МГЕР Леонид Новохатский, чтобы лечить других, врачам тоже нужен заряд энергии и здоровья.

Накануне Дня медика активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили врачей и вручили им полезные подарки.

– Такие моменты, когда нас приходят поздравить, очень много значат, – признается главный врач Константин Шипигузов. – А подарки, которые получили дети, - это здорово влияет на их самочувствие и скорейшее выздоровление.

Нелегкий, но благородный труд

Пермский край традиционно гордится сильной промышленностью, но за спиной каждого труженика всегда стоял врач. Символично, что акция проходила на днях в больнице имени Симхи Гринберга. Знаменитый пермский врач начинал с крошечной поликлиники для строителей, открывал отделения прямо в рабочих общежитиях Нового Крыма. Сегодня в клинике трудятся такие же преданные делу люди.

Для депутата Заксобрания Сергея Ветошкина День медицинского работника очень близкий и родной праздник. По образованию он врач, более десяти лет отработал в медицине и потому знает, какой это нелегкий, но благородный труд:

– С огромным уважением отношусь к профессии медицинского работника. Она заслуживает уважения и признательности. Поздравляю всех врачей, медицинских сестер, фельдшеров с праздником. Вы спасаете жизни людей, мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть, - наших детей. Желаю, чтобы как можно больше ваших пациентов выздоравливало. И самое главное – берегите себя и будьте здоровы!