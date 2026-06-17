Пермский ответ санкциям

Фото предоставлено пресс-службой депутата

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин посетил с рабочим визитом пермское предприятие «Меридиан». Здесь создают современное оборудование для автоматизации производств, цифровой маркировки продукции и внедрения роботизированных технологий.

Более 700 рабочих мест

Предприятие входит в группу компаний «Меридиан Глобал», которая является одним из лидеров российского рынка промышленной автоматизации и маркировки. «Меридиан» занимается цифровой маркировкой, автоматической укладкой продукции, промышленными роботами, техническим зрением, конвейерными системами, формирователями коробов, оборудованием для укупорки и укладки, а также разработкой персонального оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

На 98 процентов оборудование состоит из российских комплектующих и применяется в молочной, алкогольной, фармацевтической, пищевой, косметической, строительной промышленности. Все комплексы внедрены на ключевые российские производства.

На производстве трудоустроены более 700 сотрудников. Предприятие ведет инвестиционную деятельность, один из последних проектов – полностью автоматизированный цех по производству формокомплектов. Это направление является импортозамещающим.

Успешное производство

В ходе рабочего визита Антон Немкин вместе с управляющим директором ООО «Меридиан Глобал» Владиленом Делидовым и главой администрации Дзержинского района Перми Александром Стяжкиным осмотрели производственные мощности, а также обсудили перспективы развития отечественного машиностроения, автоматизации производства и реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

- Сегодня мы видим в Пермском крае не просто успешное производство, а пример того, как российские предприятия способны создавать собственные высокотехнологичные решения высокого уровня. Особенно важно, что компания не только производит оборудование, но и самостоятельно разрабатывает программное обеспечение, занимается сервисным сопровождением, модернизацией электронных компонентов и интеграцией сложных автоматизированных комплексов для предприятий по всей стране, – отметил Антон Немкин.

Собственные инженерные решения

По словам депутата, в условиях санкционного давления особое значение приобретает способность российских предприятий самостоятельно обеспечивать технологическую устойчивость производства:

- Предприятия сталкиваются с объективными вызовами: многие зарубежные электронные компоненты устаревают или становятся недоступными. Однако пермские специалисты не просто находят замену – они создают собственные инженерные решения, наращивают компетенции в области программного обеспечения и технической поддержки. Это и есть настоящий технологический суверенитет.

Фото предоставлено пресс-службой депутата

По мнению Антона Немкина, особые перспективы для отечественной промышленности сегодня открывает федеральная повестка по роботизации производств:

- Президентом России поставлена задача по ускоренному внедрению роботизированных решений в промышленности. У Пермского края уже есть предприятия, обладающие необходимыми компетенциями для участия в этой работе. Мы видим высокий уровень инженерной школы, собственные разработки и готовность бизнеса инвестировать в развитие. Государство должно продолжать поддерживать такие компании, поскольку именно они формируют основу современной промышленности России и обеспечивают повышение производительности труда и конкурентоспособности российской экономики.