«Такая погода не подойдет для пляжного отдыха, но идеальна для сплавов»: какой будет вторая половина июня в Пермском крае

До конца июня днем в Перми не будет неже +20 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Европейской части России плотно укрепился циклон. Он оказывает прямое влияние на Пермский край и так будет до конца месяца. Это значит, что оставшуюся часть июня будут лить дожди и греметь грозы. Но есть и плюсы, все основные циклоны из центральной части России проходят мимо нас, поэтому температура воздуха будет вполне комфортной.

- Понимаю, что многим хочется сказать: «Наконец, пришла жара, наконец, сухо», но, увы, до конца июня устойчивого антициклона, который все бы это нам дал, не будет, - рассказывает «КП-Пермь» начальник метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова. - Каждый день будут лить дожди: то небольшие, то побольше, если не днем, то ночью, но радует, что они все же будут локальными и кратковременными, то есть переждал 10 минут и пошел по своим делам.

Температура воздуха при этом будет вполне комфортной: +11...+16 ночью и +20...+25 днем. В отдельные дни в некоторых районах края температура будет опускаться до +17, но в Перми до конца июня днем будет всегда выше +20.

- Да, такая погода не подходит для пляжного отдыха, но идеальна для сплавов, прогулок по лесу, культурных прогулок по городу и просто для работы - удобно, не жарко, не душно, - добавила Евгения Пищальникова.

Кстати, если вы не знаете, как синоптики составляют прогнозы, почему они не всегда сбываются и чьи прогнозы более точные – сделанные людьми или современными погодными сервисами, читайте об этом в нашей статье-эксперименте: «Синоптики против погодных сервисов»

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