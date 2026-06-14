«Восход» обещает стать удобным видом водного транспорта для пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Домой в Пермь вернулось легендарное советское транспортное средство - отреставрированное скоростное судно на подводных крыльях «Восход».

Пермским журналистам одним из первых показали результат масштабной реставрации, которая проходила в Ленинградской области. Обновленный «Восход» не только сохранил исторический облик, но и соответствует теперь всем современным требованиям безопасности и комфорта.

В Минтрансе Прикамья показали, как выглядит обновленное судно «Восход»

После модернизации судно способно развивать скорость до 65 км/ч, перевозить до 70 пассажиров и проходить без дозаправки расстояние около 500 километров.

Судно способно развивать скорость до 65 км/ч. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, своим ходом «Восход» прошел долгий путь по рекам и озерам России (через Волгу и Каму, с заходом в Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань), чтобы вернуться домой.

- В ходе ремонта была проведена комплексная работа: мы поменяли двигатель, отремонтировали корпус, обновили салон, для нашего уральского климата поставили современные системы кондиционирования и обогрева, - рассказал руководитель обособленного подразделения АО «ВодоходЪ» Иван Богомяков.

А в Минтрансе отметили, что при создании оригинальных судов типа «Восход» конструктор Ростислав Алексеев уделял огромное внимание деталям. Каждый миллиметр и каждый грамм были просчитаны так, чтобы теплоход мог эффективно «встать на крыло», обеспечивая отсутствие лишних вибраций и максимальный комфорт для пассажиров во время движения.

Салон судна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Проработка конкретных маршрутов «Восхода» еще продолжается, однако уже известно, что, вероятнее всего, судно будет эксплуатироваться на Воткинском водохранилище, соединяя населенные пункты от Перми до города Чайковский.

Планируется, что «Восход» станет удобным видом водного транспорта с остановками в Закамске, Краснокамске, Усть-Качке, Осе и других прибрежных городах.

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