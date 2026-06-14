«С собой коляска с запасной одеждой и обувью»: многодневный одиночный забег ультрамарафонца проходит через Пермский край

Фото: страница ультрамарафонца ВКонтакте.

Ровно две недели ультрамарафонец Альберт Оккотэтто бежит свой грандиозный одиночный забег по России. Путь по маршруту «Москва — Ноябрьск» спортсмен начал 1 июня, стартовав с нулевого километра на Красной площади.

Ежедневно Альберт пробегает по 55 - 60 километров. Своим передвижением он делится с несколькими тысячами подписчиков в социальных сетях. 14 июня он опубликовал пост, где рассказал, что пересек границу с Кировской областью, и теперь держит курс дальше на восток - на Пермский край.

До 1 августа Альберт - он родом из Ямало-Ненецкого автономного округа - планирует преодолеть дистанцию в 3200 километров.

Судя по карте передвижения, путь спортсмена пройдет по территории семи муниципалитетов Пермского края. В маршрут включены Сивинский, Карагайский, Краснокамский, Пермский, Чусовской и Горнозаводский округа, а также столица региона - город Пермь.

- Я преодолеваю дистанцию с беговой коляской, в которой находится все необходимое для автономного существования: палатка, спальные принадлежности, запасная одежда и обувь, вода и припасы, - делится он в соцсетях.

Фото: страница ультрамарафонца ВКонтакте.

Альберт Оккотэтто - не только спортсмен, по профессии он - преподаватель музыки и тенор в хоре. Своими забегами ультрамарафонец - по национальности он – ненец - стремится прославить выносливость своего народа. Как он сам рассказывал ранее в интервью: «Своими забегами я прославляю выносливость своего народа».

Это уже третий многодневный ультрамарафон в его спортивной карьере. В 2022 году он пробежал путь от Надыма до Салехарда, а в 2024-м преодолел дистанцию от Харпа до Ноябрьска. Для поддержки своего забега «Москва — Ноябрьск» спортсмен собирает средства с помощью подписчиков.

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