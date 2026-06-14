У пермского сада Соловьев рабочие создают новую входную группу

Документация планировки территории возле речки Уинки. Фото: страница ВК Сад Соловьев у речки Уинки.

На входе в Сад Соловьев со стороны микрорайона Садовый была замечена строительная техника и рабочие с лопатами. У зоны работ также размещены поддоны с камнем, что свидетельствует о начале масштабного благоустройства.

Чтобы прояснить, что происходит в зеленой зоне, мы обратились к экоактивисту Надежде Баглей. По ее словам, это застройщик ЖК «Дом у Сада» начал выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, застройщик получил разрешение на строительство жилого дома по ул. Уинской, 2, обязавшись разработать документацию планировки территории Сада соловьев возле реки Уинки, которая помогла бы закрепить рекреационный статус парковой зоны. Компания также обязалась провести на этом участке работы по благоустройству.

Однако «Дом у сада» был сдан полтора года назад, а работы в Саду Соловьев так и не велись.

- И мы уже теряли надежду на благополучный исход, но ситуация поменялась, и работы начались. Надеюсь, сделают качественно и так, как было согласовано, хотя у нас уже есть нарекания по сохранности корневой системы четырех существующих деревьев,- объяснила общественница.

Рабочие на входе в Сад Соловьев. Фото: страница ВК Сад Соловьев у речки Уинки.

Стоит напомнить, одним из ключевых условий при строительстве нового жилого дома было создание входной группы, подчеркивающей самобытную индивидуальность и природный стиль Сада Соловьев.

На данный момент строители уже уложили плитку на будущей кромочной улице и расчищают будущую отсыпную дорожку, ведущую вглубь Сада. Также проводятся мероприятия по защите корневой системы сохраняемых деревьев.

Сами активисты следят за процессом работ. В социальных сетях сообщества «Сад Соловьев» был опубликован следующий пост: «Наблюдаем за проведением работ и радуемся новенькой входной группе рядом с остановкой. Вот еще бы остановку назвать «Сад Соловьев».

Для многих пермяков, живущих в Мотовилихинском районе, это место имеет особое значение. Напомним, что история Сада началась почти 20 лет назад - его День рождения - 27 сентября 2007 года. На месте огромной свалки мусора у речки Уинка неравнодушные жители Перми своими руками постепенно восстановили экосистему долины, вложив в благоустройство силы огромного количества взрослых и детей. И сегодня этот островок зелени продолжает жить и развиваться.

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